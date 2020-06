Rai 2 manda in onda oggi mercoledì 17 giugno alle 21:20 una pellicola di produzione canadese dal titolo Il gioco del tradimento. È datata 2015 ed è un film con atmosfere thriller e drammatiche.

Il gioco del tradimento – regia, dove è girato, protagonisti

Il titolo originale è Her Infidelity. La distribuzione è affidata alla Johnson Production Group, la durata è di 83 minuti, la regia è di Christie Will.

Nel cast ci sono Rachel Hunter, Clayton Chitty (Supernatural), Lane Edwards, Miranda Frigon, Chelan Simmons (Grey’s Anatomy) e Carter Ryan Evancic.

La colonna sonora è affidata a Shane Chesnut e Russ Howard.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada dove è ambientata la vicenda raccontata. Alcune scene si sono svolte anche a Vancouver. La produzione è della Annuit Coeptis Entertainment II in collaborazione con la Johnson Production Group.

Il gioco del tradimento – trama del film in onda su Rai 2

La storia raccontata ha come protagonista una giovane madre Lily Helms (Rachel Hunter), il cui figlio adolescente è iscritto al liceo della città dove vivono. Lily è sposata ma praticamente si ritrova sempre sola a casa perché il marito è un uomo d’affari ed è sempre in viaggio per lunghissimi periodi.

La donna è ossessionata dalla constatazione che il marito Peter (Lane Edwards), quando va fuori per un viaggio, porta sempre con sé la sua segretaria personale Jane.

Lily un bel giorno si rende conto di avere diritto alla sua parte di infedeltà. Conosce, nella scuola, l’insegnante del figlio, Grayson Kendall (Clayton Chitty), un uomo affascinante che è stato già preso di mira da tutte le altre mamme. Con sua grande sorpresa il docente comincia a farle una corte spietata.

La giovane mamma è divisa dal sentimento che comincia a provare per il professore ed un residuo di dignità femminile che la porterebbe a non essere infedele.

Un giorno però il professor Kendall arriva a casa sua per restituirle un computer portatile da lei lasciato a scuola nel corso di una riunione. L’incontro tra i due fa scattare un amore immediato e forse per troppo tempo represso.

Inizialmente lei lo rifiuta ma passa pochissimo tempo e lui la invita in un motel. Quando la giovane mamma arriva, tra i due avviene un rapporto carnale che fa pensare alle “50 sfumature di grigio“.

In questo periodo di folle amore la madre si ritrova a trascurare anche il figlio Ash (Carter Ryan Evancic). La tresca tra i due amanti diventa sempre più intensa.

Il finale del film

Lei ha completamente dimenticato i sensi di colpa e fa di tutto per nascondere la sua relazione al marito. Man mano che passa il tempo diventa sempre più difficile occultare il legame.

Il peso del tradimento comincia a pesare molto sulla coscienza di Lily. Un giorno stanca oramai di tante bugie, decide di comunicare al professor Kendall l’intenzione di voler interrompere la loro storia d’amore.

Il docente però è incapace di accettare una simile imposizione. E così da uomo gentile ed educato si trasforma in un vero e proprio persecutore della donna. Comincia ad inseguirla e ossessionarla con tutti i mezzi a disposizione.

Nel corso della storia ad un certo punto riemergono molti fatti oscuri del passato dei protagonisti, soprattutto del docente. La povera madre si trova in una condizione di grande pericolo: deve cercare di salvare la sua vita e quella del figlio e sfuggire alle persecuzioni del professore che non le lascia nessuna via d’uscita e soprattutto la destina ad un futuro di infelicità.

Il gioco del tradimento – il cast completo

