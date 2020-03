Rai Premium trasmette in prime time il film La soffiatrice di vetro. L’appuntamento è alle 21:10 con la pellicola dalle atmosfere drammatiche che punta l’attenzione su tre giovani donne sole al mondo ma intenzionate con tenacità a sopravvivere a tutte le avversità riservate loro dal destino.

La soffiatrice di vetro film – cast, regia, attori, riprese, location

Si tratta di una pellicola tedesca del 2017. La durata di un’ora e 30 minuti. La regia è di Christiane Balthasar. Nel cast recitano Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda (Das Boost), Dirk Borchardt, Robert Gwisdek, Max Hopp, Ute Willing, Johanna Bittenbinder, Marc Barthel.

La vicenda si svolge dopo la seconda metà dell’800, per l’esattezza, nell’anno 1890 ed è tratta dall’omonimo romanzo di Petra Durst-Benning.

l titolo originale è Die Glasbläserin.

Dove è girato il film

Le riprese si sono svolte quasi completamente in Germania. Il luogo dove è ambientata la storia è Lauscha, un piccolo villaggio tedesco situato nella Germania centro-orientale e dalla bellezza spettacolare perché immerso nei secolari boschi della Turingia.

Qui, secondo una tradizione antica, gli abitanti sono abituati a guadagnarsi da vivere soffiando il vetro. La cittadina già da allora era considerata una eccellenza nell’arte della soffiatura del vetro.

La soffiatrice di vetro film – trama

Tutti sono sempre stati bravi soffiatori, ma uno in particolare era considerato un artigiano superlativo: Jost Steimann.

L’uomo ha tre figlie Marie, Ruth e Joanna che ha educato con grande rigore morale, nel rispetto di se stesse e degli altri. Ma ha insegnato loro anche il suo mestiere, per metterle al sicuro in caso di disgrazia. E, purtroppo, la disgrazia arriva.

Una notte di settembre, infatti, Jost muore improvvisamente e le tre ragazze scoprono di trovarsi anche in una situazione di grande ristrettezza economica. Devono riuscire a sopravvivere alla cattiva sorte che il destino ha riservato loro.

Così decidono di mettersi alla ricerca di un lavoro e provano a essere assunte in un laboratorio di vetreria. Ma ci sono troppi pregiudizi intorno alle donne che soffiano il vetro, un mestiere riservato soltanto agli uomini. Questa è la tradizione di Lauscha: le donne devono occuparsi soltanto delle decorazioni e del confezionamento di tutti i prodotti che vengono realizzati soffiando proprio il vetro.

A questo punto le tre sorelle cominciano a lavorare di nascosto. E’ in particolare Marie la più grande che decide di seguire le orme del padre per mantenere le sue sorelle. Tutte insieme, però, realizzano prodotti di grande bellezza.

Intanto in paese si diffonde la notizia che è arrivato un nuovo misterioso e bravissimo soffiatore e tutti cercano di capire chi è che si nasconde dietro quelle originalissime splendide creazioni.

Il film è nato con buone intenzioni: far riflettere sulla questione femminile, soprattutto sul coraggio e la determinazione che dovevano avere le donne a quell’epoca per sopravvivere.