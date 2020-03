L’edizione 2020 di Fratelli di Crozza torna con la puntata di questa sera, venerdì 6 marzo. L’appuntamento con l’one man show condotto da Maurizio Crozza, è sul canale Nove del digitale terrestre, in prima serata.

Fratelli di Crozza 2020 puntata 6 marzo anticipazioni

Anche la seconda puntata di Fratelli di Crozza va in diretta dagli studi di Milano. A seguito dell’ordinanza emessa dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia anche l’appuntamento odierno del one-man show andrà in onda senza pubblico in studio.Una ordinanza che, oramai, non riguarda più solo i programmi in onda da Milano, ma sono coinvolti anche gli studi televisivi di Roma e di ogni altra parte d’Italia.

Al centro della puntata, come sempre, i fatti di stretta attualità politica e sociale raccontati da Maurizio Crozza con i suoi pungenti monologhi attraverso i suoi personaggi.Il comico genovese rilegge l’attualità attraverso la lente dell’ironia. Fa parlare le sue maschere, ma incide anche con i suoi monologhi. Tra i personaggi presentati nella prima puntata del 2020, alcuni fanno parte della storica collana del comico, altri sono stati presentati per la prima volta. Fra le nuove parodie quella di Vito Crimi, nuovo leader dei Cinque Stelle,Piercamillo Davigo, noto magistrato italiano e il tributarista Raffaello Lupi.

Al suo fianco, come sempre, la spalla storica: Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza – gli ascolti

La prima puntata di Fratelli di Crozza ha raggiunto oltre 1.3 milioni di telespettatori con il 5,2% di share. Un ottimo risultato per il canale Discovery che ha in Maurizio Crozza la sua punta di diamante.

Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. A scriverlo sono Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola.

Contribuiscono anche Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico.

La regia è di Massimo Fusi.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 6 marzo alle 21:25 sul NOVE e in live streaming su Dplay.