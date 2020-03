Completamente stravolte le abitudini televisive dei programmi italiani a causa del coronavirus. Le ultime normative approvate hanno eliminato completamente il pubblico in studio.

Oramai tutti i programmi da Rai e Mediaset, fino alle tv digitali e satellitari, vanno in onda senza spettatori in studio. Non solo ma qualora il pubblico rivesta un ruolo importante nell’economia dello show, è proprio lo show ad essere bloccato. È il caso de La Corrida di Carlo Conti.

Coronavirus programmi bloccati: La Corrida senza pubblico non può andare in onda

Dopo le prime due puntate del programma dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, la Rai ha dovuto interromperne la programmazione. La Corrida non può andare in onda senza pubblico perché gli spettatori in studio sono parte integrante della trasmissione. Ne decidono infatti i vincitori e coloro che invece devono essere bocciati attraverso applausi oppure i campanacci e tutte le modalità tramite le quali si esprime il dissenso.

Il ritorno in onda de La Corrida è legato a quanto accadrà in futuro in Italia. L’emergenza legata al coronavirus infatti impedisce per adesso l’assembramento di persone, ne definisce la distanza di sicurezza di circa un metro, ne impedisce saluti, strette di mano e abbracci.

Tutto dunque è in fieri e per adesso non può essere fatta alcuna previsione.

Coronavirus programmi bloccati: ecco tutti i programmi senza pubblico in studio

Intanto tutti i programmi nelle sedi Rai e Mediaset dislocate in Italia vanno in onda senza pubblico. Anche l’appuntamento con Amici previsto per questa sera non prevede il classico vociare dei ragazzi in studio ed il tifo sfegatato per i loro beniamini.La puntata va in onda in una situazione mai vista un precedenza.

Propaganda Live in onda su La7 fa a meno del pubblico, come anche la finale di Italia’s Got Talent prevista per questa sera su Tv8. Assenza di pubblico per la seconda puntata di Fratelli di Crozza prevista per questa sera su NOVE. Da Uno Mattina a La Vita in diretta, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, passando per tutti gli altri talk-show il pubblico in sala è assolutamente vietato.

Il divieto a Milano è arrivato molto prima che a Roma. Nella capitale sono state anche bloccate le conferenze stampa dell’azienda di viale Mazzini per la presentazione dei programmi. Analogamente per Mediaset e Sky.

Molti programmi hanno ancora pubblico in studio, ma si tratta di trasmissioni già registrate. Tra questi ad esempio L’Eredità in onda su Rai 1 nella fascia preserale e Avanti un altro! su Canale 5 nella medesima collocazione. Stesso discorso per Forum che ha recentemente mandato in onda puntate con pubblico, quindi registrate. Anche Soliti Ignoti propone ancora pubblico in studio perché sono puntate registrate.

Uomini e Donne e C’è posta per te: perché hanno il pubblico in studio

Il programma C’è posta per te continuerà ad avere pubblico in studio perché le ultime puntate sono state già registrate con largo anticipo. Vedremo dunque la Maria De Filippi a baciare i suoi ospiti come sua consuetudine.

Anche Uomini e Donne mostrerà ancora il pubblico in studio. Infatti le puntate che i telespettatori seguono nel daytime pomeridiano di Canale 5 sono state registrate almeno con un paio di settimane di anticipo.

Vedremo quali saranno le decisioni Mediaset, una volta che sono state mandate tutte in onda le puntate registrate.

Niente figuranti in studio

Un’altra categoria fortemente penalizzata dalle restrizioni dovute alle nuove normative è rappresentata dai figuranti. Si tratta di persone che vengono ingaggiate dalle aziende televisive per partecipare a programmi quando non è previsto il pubblico in studio. Figuranti ad esempio sono presenti in trasmissioni come Porta a Porta o Forum solo per fare qualche esempio.

Vedremo inoltre quanto la Rai deciderà per la puntata conclusiva di Una storia da cantare prevista per domani sera su Rai 1. Lo show è in onda dall’Auditorium della Rai di Napoli.