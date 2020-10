Rai Premium manda in onda questa sera in seconda serata il film tv Katie Fforde: Campeggio a tradimento.

La durata è di un’ora e 30 minuti. È possibile seguire Katie Fforde: Campeggio a tradimento, oltre che sul canale 25, anche in streaming su Raiplay.

Katie Fforde: Campeggio a tradimento – regia, protagonisti, dove è girato

La regia di Frauke Thielecke (La felicità di Bella), gli attori che vi prendono parte sono i seguenti Ann-Kathrin Kramer, Thomas Heinze (Amore e tacchi a spillo), Bernhard Bettermann, Friederike Linke, Pauline Rénevier, Sam Heinze, Nina Franoszek e Jackson Royal.

La produzione è tedesca e americana. Il film è andato in onda per la prima volta in Germania l’11 marzo 2018.

Le riprese si sono svolte inizialmente in Germania e successivamente negli Stati Uniti, in particolare a Boston e nel New England.

Il titolo originale è Katie Fforde: Familie auf Bewährung.

Katie Fforde: Campeggio a tradimento – trama del film in onda su Rai Premium

La vicenda raccontata ha come protagonista Clark Grant (Thomas Heinze), un ingegnere di Boston, sposato con Jane (Ann-Kathrin Kramer) dalla quale ha avuto due figli, Lilly (Pauline Rénevier) e Robin (Sam Heinze). Tra di loro esiste un’intesa molto profonda anche se i due hanno caratteri differenti.

Infatti Clark sogna da anni una vacanza di famiglia nel New England, una regione degli Stati Uniti d’America nota per le montagne ricche di foreste, per la bellezza della natura che esplode soprattutto in autunno quando i colori delle foglie assumono una lucentezza molto particolare.

Tutto questo è stato sempre nei sogni di Clark Grant. L’uomo però non ha mai avuto il piacere di fare questo viaggio perché la moglie Jane è una maniaca del lavoro, editor del New Yorker, e si è sempre rifiutata di seguirlo. Pur di convincerla l’ingegnere Grant compra un camper super attrezzato con il quale poter vivere in tutta tranquillità un soggiorno tra la natura e le sue bellezze.

Questa situazione però cambia quando Jane accetta un incarico dal suo capo: mettersi sulle tracce di John Dwyer, ovvero un autore di grandissimo successo che però improvvisamente ha annullato il suo contratto con la casa editrice in cui lavora Jane. L’obiettivo è trovare il luogo dove lo scrittore si nasconde e convincerlo a tornare sui suoi passi.

Jane pensa che uno dei posti migliori per nascondersi sia proprio una delle montagne del New England. E così accetta finalmente di seguire il marito con la speranza di trovare lo scrittore e magari di far conoscenza con la sua famiglia.

Il finale del film

Ma non solo Jane nasconde un segreto: anche il marito non è soltanto amante della natura, ma per anni ha sempre nascosto qualcosa alla moglie. Persino i due figli hanno i loro segreti. Il figlio adolescente Robin ricatta la sorella Lilly perché non ha confessato ai genitori di essere stata bocciata agli esami.

Tutto questo accade nel camper in mezzo ad una natura lussureggiante che alla fine si rivela non solo stressante ma anche pericolosa ed inquietante. Però per tutti è arrivato il momento della verità.

Una curiosità: Sam Heinze, che nel film interpreta il figlio di Clark Grant nella realtà è il figlio di Thomas Heinze.