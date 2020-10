Stasera in TV 5 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

La programmazione in tv di stasera, lunedì 5 ottobre 2020, offre una buona possibilità di scelta tra diversi generi. Su Rai 1 esordisce la serie Io ti cercherò e su Canale 5 torna il Gf Vip5. Mentre, Rai 3 programma Presadiretta, su Rete 4 c’è Quarta Repubblica e su Italia 1 lo Speciale Le Iene.

Stasera in TV lunedì 5 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Nella prima serata di lunedì 5 ottobre, su Rai 1 esordisce alle 21:25 la serie Io ti cercherò. Due gli episodi previsti nella prima puntata, intitolati La via Lattea e La fiducia. Valerio Frediani è un ex poliziotto la cui missione di vita diventa scoprire la causa di morte del figlio Ettore. Archiviata come suicidio, nasconde lati tutt’altro che chiari. Intanto, l’ex moglie Francesca lo accusa di essere responsabile della scomparsa. Nel cast, Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Zoe Tavarelli, Andrea Sartoretti e Luigi Fedele. La regia è di Gianluca Maria Tavarelli.

Mentre, Rai 2 programma alle 21:20 il film Jumanji, benvenuti nella giungla. Sequel dell’omonimo film del 1996. Per punizione, tre ragazzi finiscono a svuotare la cantina della scuola e si imbattono nel videogioco di Jumanji. Ne vengono risucchiati.

Su Rai 3, alle 21.20, va in onda una nuova puntata di Presadiretta, con Riccardo Iacona. La puntata La tempesta perfetta è un’inchiesta sulla crisi economica innescata dalla pandemia, lungo tutta l’Italia. Dalla grave crisi dell’export nel nord-est, alla paralisi del turismo di Firenze, fino alle mafie che hanno approfittato delle difficoltà economiche per estendere il proprio potere.

Invece, Rai 4, alle 21:20, propone la serie tv Marvel’s Daredvil, episodi 7 e 8 della stagione 3. Alle 22:50 segue Marvel’s Jessica Jones, stagione 2, episodio 10.

Su Rai 5, alle 21:15, c’è My name is Ernest, docu-fiction su Ernest Hemingway. Rilegge i due periodi trascorsi dallo scrittore in Veneto. Il primo, da giovane, per partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Il secondo, da scrittore in odore di Nobel e turista amante del nostro paese.

Su Rai Movie, alle 21:10, va in onda Giù la testa, film di Sergio Leone con musiche di Ennio Morricone. Ambientato durante la Guerra Civile Messicana.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20 il film Katie Fforde.

Stasera in TV 5 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Lunedì 5 ottobre 2020, nella prima serata di Canale 5 c’è il GF Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Dopo la squalifica di Denis Dosio, in nomination ci sono Adua Del Vesco, Francesca Pepe, Tommaso Zorzi ed Andrea Zelletta.

Su Italia 1, alle 21:30, va in onda Le Iene presentano: Mario Biondo, un suicidio inspiegabile. Speciale de Le Iene dedicato alla morte misteriosa del cameraman siciliano Mario Biondo. Fu trovato impiccato a Madrid nel 2013, un anno dopo aver sposato Raquel Sanchez Silva, volto noto della tv spagnola. Dietro l’apparente suicidio, resiste ancora oggi una lunga lista di dubbi.

Mentre, su Rete 4, alle 21:25 Nicola Porro conduce Quarta Repubblica.

Su Italia 2, alle 21:10, c’è Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Terzo e ultimo atto della saga fantastica tratta dai romanzi di J. R. R. Tolkien. Con Viggo Mortensen, Elijah Wood, Live Tyler, Orland Bloom e Ian McKellen.

Inoltre, su La5, alle 21: 25, in prima tv va in onda il film Mothers and daughters. Le storie di cinque donne procedono in parallelo, tra sogni, gravidanze indesiderate, successi inaspettati e fallimenti clamorosi. Tutte, in rapporti complessi con le rispettive madri. Nel cast, Sharon Stone, Susan Sarandon, Courteney Cox e Christina Ricci.

Su 20, alle 21:10, c’è il film Giustizia a tutti i costi. Gino Felino, interpretato da Steven Seagal, è un poliziotto di New York senza paura di ritrovarsi in circostanze pericolose e compromettenti. Quando un collega viene ucciso, decide di indagare e vendicarsi da solo.

Cine 34, alle 21:0, programma L’anima gemella, di Sergio Rubini, con Violante Placido, Valentina Cervi, Dino Abbrescia. Un intrigo sentimentale ambientato in Puglia.

Infine, su Iris, alle 21:13,il film Barriere, di e con Denzel Washington. Adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale di August Wilson, sul tema della segregazione razziale negli USA.

Programmi e film su La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Stasera, lunedì 5 ottobre 2020, su La7 va in onda alle 21:15 Grey’s Anatomy, stagione 16, dall’episodio 343 al 345.

Invece, su La7d, alle 21:30 c’è Little murders – Il rapimento del piccolo Bruno. Una serie francese ispirata ai gialli di Agatha Christie.

Su Real Time, alle 21:20, va in onda Vite al lmite: e poi… . Episodio 6 della stagione 5.

Inoltre, su NOVE, alle 21:35, il thriller The Rock. Pellicola tra azione e spionaggio, con un gruppo di turisti preso in ostaggio sull’isola di Alcatraz e la corsa contro il tempo per scongiurare un grave attentato con armi sofisticate. Con Sean Connery e Nicolas Cage.

Mentre, Tv8 alle 21:30 propone Gomorra – La serie. Episodi 9 e 10 della terza stagione.

Su Cielo, alle 21:30, Matt Damon, Will Smith e Charlize Theron sono protagonisti in La leggenda di Bagger Vance, per la regia di Robert Redford. La storia di un campione di golf che parte per la Prima Guerra Mondiale e torna con gravi traumi psicologici. Ne verrà a capo dopo una lunga lotta e grazie ad un’opportunità inaspettata.

Infine, su Paramount Channel, alle 21:10, c’è il film The son of no one.

Stasera in TV lunedì 5 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Tra i programmi in onda su Sky Uno lunedì 5 ottobre 2020, alle 21:30 c’è in prima tv Masterchef Usa. Episodi 5 e 6 della stagione 10.

Sky Atlalntic, alle 21.15, propone in prima tv il quarto e ultimo appuntamento con Petra, la serie in giallo di Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi.

Su Sky Arte, alle 21:15, Robert Kirkman racconta il mondo dei fumetti, tra le storie del creatore di Superman e della Marvel.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky, Sky Cinema Uno programma alle 21:15 il finale di stagione di Petra, in contemporanea con Sky Atlantic.

Sky Cinema Due offre alle 21:15 la commedia 7 uomini a mollo. Un gruppo di uomini in crisi di mezza età, segnati dai dispiaceri, ritrovano gli stimoli giusti formando una squadra di nuoto sincronizzato.

Inoltre, Sky Cinema Collection, alle 21:15, trasmette Rocky, primo atto della celebre serie con Sylvester Stallone.

Infine, su Sky Cinema Comedy, alle 21:00, va in onda Fuga da Reuma Park. Con Aldo, Giovanni e Giacomo.