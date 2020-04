Delitto nel vigneto Top Crime

Va in onda questa sera su Top Crime in prima serata, il film Delitto nel vigneto. Datata 2016 la pellicola, della durata di 90 minuti è di produzione francese e fa parte di una serie televisiva formata da tv-movie realizzati esclusivamente per il piccolo schermo e composta da una collezione di episodi polizieschi ambientati di volta in volta in una città e in una regione francese differente.

Delitto nel vigneto – cast, regia, attori, riprese, location

La regia è di Laurence Katrian. Nel cast Hélène de Fougerolles, Olivier Sitruk, Marie-Christine Barrault, Jean-Claude Dauphin, Bellamine Abdelmalek, Michel Scotto di Carlo, Sophie Gourdin, Jean-Baptiste Maunier, Eugénie Derouand e Sophie Mounicot.

Le riprese si sono svolte a Strasburgo, in particolare nella ex fabbrica di tabacco della città. Ma ci sono anche scene girate nella campagna francese. Il titolo originale è Meurtres à Strasbourg.

Delitto nel vigneto – trama del film in onda su Top Crime

Julian Mathis è il giovane erede di una importante e molto nota cantina che gestisce da anni per la produzione di vini pregiati e riservati ad una elite di consumatori.

Il giovane è in procinto di organizzare una degustazione di un pregiatissimo vino alsaziano ed ha naturalmente invitato il gotha della società. Mathis è l’erede del vigneto che produce questa singolare e preziosa qualità di vino. Nel corso della degustazione, scopre con orrore all’interno di una botte, il corpo senza vita del padre. La particolarità è che l’uomo presenta gli occhi incollati. Naturalmente viene chiamata la polizia e cominciano le indagini. Katel Leguennec è il capo della polizia criminale di Strasburgo alla quale viene affidato il caso. La donna deve condurre le indagini in collaborazione con l’ex fidanzato Maxime Keller che è il responsabile del dipartimento di medicina legale della città.

Man mano che cominciano a venire alla luce indizi particolari spesso sconvolgenti, ci si rende conto che la realtà sfocia in una leggenda: quella di Santa Ottilia, una giovane nata cieca e abbandonata dai genitori, ma divenuta in seguito la santa protettrice dell’Alsazia.

Il finale del film

La leggenda risale al 660 anno in cui è nata la santa ad Obernai, morta, invece, nel 720 ad Hohenbourg. Figlia del duca Adalrico di Alsazia, secondo la tradizione sarebbe nata cieca e per questo motivo rinnegata dal padre, che avrebbe anche disposto per la sua uccisione.

Sant’Ottilia è la patrona dell’Alsazia dal 1807. Gli abitanti sono molto devoti alla santa che è oggetto anche di pellegrinaggi da ogni parte del mondo.

La pellicola mischia così elementi legati alla realtà con altri fantastici. E il finale sarà assolutamente originale e inaspettato.