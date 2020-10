Ha per titolo Un tirchio quasi perfetto il film che Rai Movie propone questa sera. L’appuntamento è in prime time alle 21:25.

Le atmosfere della pellicola sono da commedia, la produzione è francese, la durata è di 90 minuti, le musiche sono di Klaus Badelt. Il film è datato 2017.

Un tirchio quasi perfetto film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Fred Cavayé e gli attori sono i seguenti: Dany Boon (Tutta colpa del vulcano), Laurence Arné, Noémie Schmidt e Patrick Ridremont.

Il titolo originale è Radin! Le riprese si sono svolte quasi tutte in Francia, in particolare a Parigi, al conservatorio di Colombes, un comune francese nella regione Île-de-France. Alcune scene si sono svolte anche nel deserto di Tabernac in Andalusia, regione a sud della Spagna.

Il film è andato in onda su TF1 il 3 febbraio 2019. Ha conquistato circa 6 milioni di telespettatori con il 24,5% di share.

Una curiosità: tra le musiche presenti nella pellicola ci sono le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, la Sinfonia numero 40 di Wolfgang Amadeus Mozart e L’apertura numero 3 in re maggiore di Johann Sebastian Bach. Ma accanto alla musica colta ce ne sono anche altre di genere leggero.

Un tirchio quasi perfetto – trama del film in onda su Rai Movie

La storia è incentrata su un violinista François Gautier che è molto bravo ma ha un difetto che lo rende spesso antipatico alle persone con le quali si rapporta: è estremamente avaro. La regola della sua vita è accumulare soldi e non spendere mai niente.

Se l’economia da una parte lo rende felice, dall’altra ogni volta che deve pagare quanto acquista lo infastidisce enormemente.

Tutto cambia però quando incontra una donna Valérie di cui si innamora follemente. Oltre all’amore viene a sapere che ha anche una figlia sedicenne, Laura, di cui non conosceva l’esistenza.

Questo incontro sconvolge completamente la sua vita. Infatti François Gautier è costretto a mentire spudoratamente per nascondere il terribile difetto dell’avarizia da cui non riesce assolutamente a venire fuori. Si rende conto però, man mano che l’amore per Valérie si fa più intenso, di come purtroppo molte scelte di vita possono costare un prezzo molto alto.

Il finale del film

Uno dei danni più irreparabili è che le sue menzogne ad un certo punto si ritorceranno tutte contro di lui. François dovrà impegnarsi con tutte le sue forze per riconquistare la dignità perduta.

Alcune curiosità: protagonista assoluta della storia è la musica. Valérie infatti è una violoncellista e anche altri protagonisti sono tutti musicisti molto valenti, oppure docenti di musica.

Il film tra l’altro si caratterizza per il gran numero di attori sia protagonisti che comprimari. Molti sono anche i personaggi secondari ma tutti hanno un ruolo ben preciso.

Le riprese si sono svolte da ottobre a novembre del 2015 e la pellicola è arrivata soltanto l’anno successivo sul grande schermo. Al botteghino il film ha totalizzato 1.002.709 euro. Ha avuto un buon risultato nella prima settimana e poi si è fermato.