Un’ora sola vi vorrei torna su Rai 2 oggi 13 ottobre. Enrico Brignano dà appuntamento ai telespettatori in prima serata alle 21.20, con il suo one man show. Come sempre la durata del programma è di soli sessanta minuti entro i quali devono essere contenuti e affrontati tutti gli argomenti settimanali.

Un’ora sola vi vorrei 13 ottobre ospiti Morelli e Delogu

Lo show man ospita questa settimana in studio Giampaolo Morelli e Andrea Delogu. Il loro compito è di proporre a Enrico Brignano alcuni estratti da grandi capolavori teatrali. Ma questa volta, attenzione, perchè ci si scontra con il politically correct. Naturalmente Morelli non potrà non soffermarsi sull’ispettore Coliadro, personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli che gli ha dato la popolarità televisiva.

Come sempre al centro della puntata c’è l’attualità con un’analisi dei principali fatti della settimana. Ma sono previsti anche altri argomenti.

Abitudini quotidiane, eventi di costume, fatti accaduti di grande rilevanza. Ma anche notizie che spesso sfuggono all’informazione mainstream.

Brignano legge e rilegge tutto sotto la lente della sua comicità romana che è stata in grado di superare i confini del Raccordo Anulare. E di espandersi da Nord e Sud.

Il tempo secondo Brignano

Questa settimana Brignano tratta il tempo, per la prima volta, in un’accezione diversa. Si tratta, infatti, del tempo atmosferico. Il conduttore si mette alla prova in un monologo sul clima e sul meteo.

Ricordiamo che uno degli argomenti fissi di Un’ora sola vi vorrei è proprio il tempo, declinato in tutte le proprie sfaccettature. E questa sera, ci si sofferma su come il tempo stia cambiando. E quali sono le conseguenze che dobbiamo ancora attenderci.

Inoltre, per restare in tema, Brignano sottolinea: ogni settimana ci mettiamo alla prova in una vera e propria corsa contro il tempo per riuscire a compendiare argomenti e comicità.

Non solo i monologhi e gli ospiti, anche la musica ha un ruolo importante. Sul palcoscenico, infatti, c’è una resident band di undici elementi. Ma ci sono anche ballo, filmati e mise en scène.

Alla fine del programma l’appuntamento sotto le coperte. Brignano è protagonista con la moglie, l’attrice Flora Canto. Ambedue propongono frammenti di vita in comune. Ma non solo.

La Canto, infatti, tra un battibecco e uno sberleffo, riepiloga la puntata in maniera particolare. Mette al centro della propria narrazione il marito trasformato in una vittima di comicità.

Gli ascolti dello show

Le puntata finora andate in onda di Un’ora sola ti vorrei, sono state accolte positivamente dal pubblico della seconda rete di viale Mazzini. Con una share tra il 7 e l’8%, lo show risulta gradevole proprio per la breve durata.

Il programma è fruibile anche su RaiPlay.