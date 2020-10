Stasera in tv martedì 13 ottobre 2020, Programmi, film, Rai, Mediaset, Sky

Nella prima serata tv di martedì 13 ottobre, su Rai 1 va in replica Imma Tataranni, mentre su Rai 2 c’è lo show di Enrico Brignano. Con Valerio Lundini in seconda serata, sempre su Rai 2.

Invece, Le Iene sono protagoniste su Italia 1 e Maccio Capatonda su Cine 34. Per quanto riguarda l’informazione, su Rai 3 c’è #Cartabianca, su La7 va in onda Di Martedì e su Rete 4 Fuori dal coro. Infine, Enrico Papi conduce la finale di Name that tune su Tv8.

Stasera in TV 13 ottobre 2020, Programmi e film Rai 1 e altri canali Rai

Stasera, martedì 13 ottobre 2020, su Rai 1 va in onda il quarto episodio della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Si intitola Maltempo. La Tataranni riceve informazioni preziose dalla giornalista Donata Miulli, che da ex amante accusa l’Onorevole Luigi Lombardi, candidato alla Presidenza della Basilicata. La Miulli, però, viene trovata morta ai piedi di un muraglione. Nel frattempo, il rapporto con il sottoposto Ippazio Caligiuri prende una piega complicata. La regia è di Francesco Amato.

Su Rai2, alle 21.20, c’è il comico Enrico Brignano con lo spettacolo Un’ora sola vi vorrei. La quarta puntata di un one man show tra monologhi e musica che mescola attualità a costume.

Segue, alle 22:50, Una pezza di Lundini, sorpresa comica di questa stagione, con Valerio Lundini.

Mentre, su Rai 3, alle 21:20, Bianca Berlinguer conduce #Cartabianca. Tema della serata, la risalita dei contagi da coronavirus e i dubbi sulla tenuta del sistema sanitario e di quello economico.

Rai 4, alle 21:20, programma il film drammatico Papillon. Ispirato all’omonimo film del 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Un venticinquenne parigino viene accusato di omicidio e confinato ai lavori forzati nella Guyana francese. Da lì, tenta più volte di fuggire in modo rocambolesco.

Invece, Rai 5 propone alle 21:15 il film thriller Bood. Due fratelli poliziotti indagano sull’omicidio di una ragazza e uccidono l’indiziato numero uno. Quando il vero omicida finisce in carcere, sono loro a trovarsi nei guai.

Su Rai Movie, alle 21:10, c’è la commedia francese Un tirchio quasi perfetto, con Dany Boon.

Infine, Rai Premium programma il film Un’estate a Salamanca. Rike e Nicola sono due sorelle che si incontrano ogni anno per passare insieme le vacanze. All’insaputa di Rike, stavolta Nicola ha organizzato un percorso lungo il cammino di Santiago.

Stasera in TV martedì 13 ottobre 2020, Programmi, film Canale 5 e altri canali Mediaset

Martedì 13 ottobre 2020, Canale 5 programma alle 21:44 il film in prima tv Skycraper. Will Sawyer è un agente dell’FBI, costretto a congedarsi per un grave infortunio. Si trasferisce ad Hong Kong, dove inizia a lavorare come responsabile della sicurezza nel più alto grattacielo del mondo. Un amico lo tradisce e prova a rubargli il tablet con cui controlla tutti i sistemi della struttura. Fino a quando un gruppo di terroristi appicca un incendio nel grattacielo.

Italia 1, invece, trasmette la puntata del martedì de Le Iene Show, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Tra i servizi, quello sugli appalti per la fornitura dei vaccini antiinfluenzali in Lombardia e una battaglia per assegnare il Giro d’Italia del 1999 a Marco Pantani.

Mentre, su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano. Ospiti, il Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Matteo Renzi, Iva Zanicchi, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Giuseppe Cruciani.

Inoltre, su 20, dalle 20:35, va in scena la partita tra Germania e Svizzera, per le qualificazioni alle Final four della UEFA Nations League. Telecronaca di Pierluigi Pardo e Paolo Tramezzani.

Cine 34, alle 21:05, programma il film Italiano medio. Maccio Capatonda è un ambientalista convinto, trasformato da una pillola in italiano medio.

Su Iris, alle 21:11, c’è il western Un dollaro d’onore, per il ciclo L’ultimo eroe, John Wayne.

Italia 2 propone alle 21:10 la commedia Come ammazzare il capo… e vivere felici. I trentenni Nick, Dale e Kurt lavorano godono sulla carta di tre buone sistemazioni lavorative. Ma il peso e l’invadenza dei capi li portano ad escogitare un piano per liberarsene.

La5, invece, manda in replica l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Infine, Mediaset Extra prosegue la diretta h 24 dalla casa del Grande Fratello.

Programmi e film La7, La7d, Real Time, NOVE, Tv8, Cielo e Paramount Channel

Martedì 13 ottobre 2020, alle 21:15, Giovanni Floris conduce su La7 la puntata settimanale di Di Martedì. La copertina è affidata a Neri Marcorè.

Mentre, su La7d va in onda la serie Drop Dead Diva. Episodi dal 56 al 59 della stagione 5.

Su Real Time, dalle 18:35 alle 22:40, lunga serata con Matrimonio a prima vista Italia. Episodi 1, 2 e 3.

Segue, l’episodio 18 di Primo appuntamento.

Invece, NOVE, alle 21:25, programma il film Ben-Hur, nella versione del 2016, firmata da Timur Bekmambetov.

Su Tv8, alle 21:30, va in onda la finale di Name that tune – Indovina la canzone, condotta da Enrico Papi. Giocano il team Morgan, con Aurora Ramazzotti, Arisa e Suor Cristina contro la squadra di Elettra Lamborghini, con Orietta Berti, Paola Barale e Cristiano Malgioglio.

Cielo, alle 21:15, programma la commedia Kung fu Yoga. Un gruppo di archeologi inizia una spedizione piena di sorprese in una grotta del Tibet.

Infine, Paramount Channel martedì sera propone, alle 21:10, la trasposizione cinematografica della celebre serie A-Team. Con Bradley Cooper, Liam Neeson e Sharlto Copley.

Stasera in TV martedì 13 ottobre 2020, Programmi e film in onda su Sky

Trai i programmi di Sky Uno per martedì 13 ottobre 2020, alle 21:15 c’è in prima tv il settimo episodio di Bruno Barbieri – 4 hotel.

Sky Atlantic, alle 21:15, programma il secondo e ultimo episodio della prima stagione di The Comey Rule. Protagonista, il Direttore dell’FBI James Comey, titolare delle indagini sulle email di Hilary Clinton durante il Russiagate.

Intanto, Sky Arte, alle 21:15, propone in prima tv Sei in un paese meraviglioso. Un viaggio di Dario Vergassola alla ricerca dei record che rendono unica l’Italia.

Per quanto riguarda i film in onda su Sky martedì sera, su Sky Cinema Uno, alle 21:15, c’è Daylight – Trappola nel tunnel. Un film d’azione con Sylvester Stallone e Viggo Mortensen, firmato da Rob Cohen, regista di Fast&Furious.

Su Sky Cinema Due, alle 21:15, va in onda The housemaid. Pellicola coreana, in cui una ragazza assunta come governante, diventa amante del suo datore di lavoro. Nel frattempo, la moglie è in attesa di due gemelli ed insieme hanno già una figlia. Quando la governante rimane incinta, la situazione si trasforma in un thriller.

Inoltre, su Sky Cinema Collection alle 21.15 c’è Una cavallo per la strega, thriller tratto dal libro di Agatha Christie.

Su Sky Cinema Family, alle 21:00, Una vita da gatto. Con Kevin Spacey e Jennifer Garner.

Sky Cinema Action, alle 21:00, c’è Monuments Man. Con Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett e Bill Murray.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21:00, Regole d’onore. Con Tommy Lee Jones e Samuel L. Jackson.

Infine, su Sky Cinema Comedy va in onda alle 21:00 Il colpo del cane, commedia con Silvia D’Amico ed Edoardo Pesce.