Martedì 5 maggio, alle 21.25, Rai2 trasmette il film Gomorroide.

La pellicola rappresenta l’opera prima del trio comico napoletano I ditelo Voi, formatosi nel 1995. Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante sono alcuni dei protagonisti del varietà Made in Sud. Lo show di Rai2, condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, doveva tornare in onda il 30 marzo scorso. Ma è stata rinviato a causa dell’ emegenza Coronavirus.

Gomorroide, arrivato nelle sale cinematografiche il 9 marzo 2017, è una commedia ambientata a Napoli. Si tratta della parodia del romanzo di Roberto Saviano Gomorra. Il best seller, pubblicato nel 2016, ha venduto 10 milioni di copie nel mondo ed è stato anche tradotto in 52 lingue. La durata del film è di 97 minuti.

Gomorroide Rai2 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante. I tre registi sono anche i protagonisti del film. Manfredi interpreta Mimmo mentre Raffaele Ferrante é Lello. Infine De Fraia interpreta un suo omonimo.

Le riprese si sono svolte nella città di Napoli. In particolare a Via Duomo e nella zona periferica di Ponticelli. Le musiche sono a cura di Giordano Corapi. La produzione è della Tunnel Produzioni in collaborazione con Bronx Film e Minerva Pictures Group.

Gomorroide – trama del film in onda su Rai2

La trama del film ruota attorno alle vicende di Francesco, Mimmo e Lello, attori molto diversi tra loro. Accettano di recitare la parte di tre bizzarri e spietati camorristi in Gomorroide. E così si ritrovano a lavorare insieme sul set del telefilm il cui obiettivo è realizzare una parodia dell’organizzazione criminale.

Il successo della serie trasforma i tre protagonisti in vere star della Tv. Infatti grazie alla popolarità conquistata, le loro vite cambiano radicalmente.Il playboy Francesco, amante del lusso e le donne, riesce a vincere un Reality Show. Il cabarettista Mimmo ha una passione segreta che lo ha quasi ridotto in povertà. Infine il pignolo Lello viene tormentato dal pensiero che qualche sua fan possa ucciderlo. I tre attori sono all’apice della carriera ma il successo del telefilm sta mettendo in crisi il potere della camorra.

Il finale del film

Infatti i cittadini napoletani non hanno più paura della malavita e iniziano a ribellarsi. Finalmente hanno trovato il coraggio di opporsi ai soprusi che prima subivano passivamente. E così non essendo più spaventati dalle minacce, rifiutano anche di pagare il pizzo.

Francesco, Mimmo e Lello si rivolgono alle forze dell’ordine perché hanno ricevuto delle intimidazioni. Un anonimo ha fatto recapitare nella sede televisiva in cui lavorano tre lettere che contengono altrettanti proiettili. A causa di una serie di equivoci, i tre attori saranno costretti ad entrare in un programma di protezione che li porterà in giro per l’Italia. Ma stavolta la camorra è estranea alla vicenda. Ed essendo accusata ingiustamente medita vendetta.

Gomorroide Rai2 Il cast completo

Di seguito il cast del film Gomorroide e i rispettivi personaggi interpretati: