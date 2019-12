Il Natale di Grace su Tv8 – trama, cast, finale

Tv8 trasmette questa sera in prima visione televisiva il film Il Natale di Grace. L’appuntamento è alle 21:30 sul canale 8 del digitale terrestre. Per la fruizione in alta definizione bisogna sintonizzarsi sul canale 508.

Il Natale di Grace – cast, attori, regia, riprese e location

Il cast del film Il Natale di Grace è composto dai seguenti attori: Sean Faris (Veleni e bugie), Eloise Mumford, Miriam McDonald, Mary Long, Richard Waugh, Jacob Blair, Jenna Weir, Gage Graham-Arbuthnot, Amanda Lisman. La regia sono di Mark Jean.

Il film è di genere romantico con atmosfere natalizie ed è adatto ad un pubblico familiare. La produzione risale al 2018 e le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nella città di Cincinnati capoluogo della Contea di Hamilton nello stato dell’Ohio.

Il titolo originale è A Veteran’s Christmas. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Il Natale di Grace – trama del film in onda su Tv8

La trama del film è basata sui due protagonisti principali della vicenda raccontata. Si tratta di Joe Peterson (Sean Faris) e Grace Garland (Eloise Mumford). Tutto accade grazie ad un guasto automobilistico. Grace è stata dimessa dai Marines a cui apparteneva.

Per cercare di dimenticare il lungo periodo di lavoro al quale si era dedicata con impegno, Grace decide di recarsi a Cincinnati. Mentre sta per arrivare, quasi alle porte della città, la sua jeep improvvisamente si guasta. Con l’auto in panne, Grace chiede aiuto al giudice Joe Peterson che le offre ospitalità fino a quando la sua jeep non sarà riparata.

L’auto viene immediatamente portata in un garage. Nel frattempo però Grace e Joe cominciano a trascorrere molto tempo insieme. Basta poco perché scocchi tra i due la scintilla dell’amore.

Il Natale di Grace – finale del film tv

Nella parte finale del film tv Grace si ritrova innamorata, e forse lo è per la prima volta. Da parte sua c’è tutta la disponibilità per iniziare una storia d’amore con Joe Peterson. Ma la giovane sa che il giudice in qualche modo è ancora legato alla ex moglie Marnie che è stata compagna della sua vita per un lungo periodo di tempo.

Intanto Joe Peterson riceve un’allettante offerta: trasferirsi a Chicago per diventare giudice del tribunale distrettuale locale. Quando Marnie si rifà viva con Peterson, Grace involontariamente ascolta una discussione tra i due. Dalle parole che si sono scambiate, sembra che il rapporto tra loro potrebbe riprendere.

Questa confessione spezza il cuore di Grace che decide di andare via. Intanto la sua jeep è stata riparata e la ex Marine sta addirittura pensando di accettare un lavoro in una località molto distante.

Quando Grace va via, Joe si rende conto che sta per perderla definitivamente. E allora organizza un piano finalizzato a far restare Grace accanto a lui per tutta la vita.