Viva RaiPlay 2019 ultime puntate con Fiorello e bilancio

Mancano oramai solo due appuntamenti al termine di Viva RaiPlay nel 2019 che chiude i battenti venerdì 20 dicembre. Ma tutte le puntate resteranno fruibili sulla piattaforma digitale di viale Mazzini per il 2020.

Viva RaiPlay 2019 – operazione Fiorello

Con l’operazione Fiorello si è raggiunto un ottimo posizionamento di RaiPlay, oggi conosciuta dalla maggior parte del pubblico.

L’operazione multimediale di varietà che la Rai ha realizzato, ha avuto come protagonista Rosario Fiorello. Secondo i vertici Rai la sfida di proporre uno show nuovo e di esplorare i più moderni modi di fruizione del varietà è già vinta. Questi i dati forniti dall’azienda: nelle sei settimane di programmazione Viva RaiPlay è tra i contenuti più visti on demand con 8,9 milioni di visualizzazioni e il più visto in diretta streaming.

In totale sono oltre 13 milioni le visualizzazioni, di cui oltre il 33% in live streaming e oltre 4 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“L’operazione Fiorello” comincia sulla rete tradizionale – Rai1 – il 4 novembre, con uno slot inedito: 15 minuti e prosegue fino all’8 novembre. Una sorta di anteprima di quello che è Viva RaiPlay il primo varietà nato e pensato per l’online, che debutta il 13 novembre, in diretta dal mercoledì al venerdì alle 20,35 sulla piattaforma digitale RaiPlay, e successivamente disponibile on demand.

Sulla carta 50 minuti di show, ma Fiorello può protrarsi senza incidere sul programma successivo, improvvisando impensabili nei palinsesti tradizionali.

Viva RaiPlay – tutti gli appuntamenti

L’appuntamento con Fiorello su RaiPlay è doppio: la mattina, dal mercoledì al venerdì, conduce Viva Asiago 10, una rassegna stampa, con molti ospiti e gag.

“L’operazione Fiorello” include anche il “the best of” di quanto trasmesso su RaiPlay, in onda nel week end su Radio 2. Mentre il lunedì e il martedì Fiorello è su Rai1, al termine del tg1 delle 20, con tre minuti di show. Sui social,dal 4 novembre, i profili ufficiali di Viva RaiPlay! hanno generato 1.382.000 interazioni, di cui il 76% su Instagram, il 12% su Facebook, il 12% Twitter (Fonte Nielsen).

Nel mese di novembre Fiorello è nella Top5 Nielsen Social in ambito TV, la classifica per il maggior engagement generato sui social.

Viva RaiPlay – gli ospiti

Viva RaiPlay! ha portato sul palco dello studio di Via Asiago ospiti (oltre 100) diversi del mondo della musica, dello spettacolo, del giornalismo. Da Pippo Baudo a Raffaella Carrà, Achille Lauro, Calcutta, Amadeus, Biagio Antonacci, Luciano Spinelli, Tommaso Paradiso.

Poi ancora Paola Cortellesi, Gabriele Muccino, Levante, Alessandro Borghese, Giuliano Sangiorgi, Gabriella Germani, Emma Marrone, Tiziano Ferro, Silvia Toffanin, Rossella Fiamingo, Elisa Maino, Benji & Fede, Giorgia, Roberto Mancini, Checco Zalone, Carlo Conti e Nicola Savino.

Sul palco dello studio di Via Asiago, assieme a Fiorello, il muppet di Vincenzo Mollica, a cui il giornalista ha generosamente prestato la voce. Ci sono anche: Phaim Bhuiyan, regista e qui padrone di casa del “bollino rosso”, gli artisti emergenti, la crew di danza degli Urban Theory, la rivelazione del web, I Gemelli di Guidonia e ancora Danti e Pippo Crotti, assieme alla storica band diretta dal maestro Enrico Cremonesi.