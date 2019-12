Jack Taylor Il sacerdote – anticipazioni puntata 19 dicembre

Giallo manda in onda questa sera l’episodio Il sacerdote della serie tv Jack Taylor. L’appuntamento è in prime time alle 21:10 sul canale 38 del digitale terrestre free.

Jack Taylor Il sacerdote – anticipazioni quinto episodio

Ricordiamo che Jack Taylor è una serie poliziesca che ha come protagonista un ex poliziotto. L’episodio odierno fa parte del ciclo di film tv dal titolo proprio Jack Taylor che canale Giallo sta mandando in onda, in prima visione, con scansione settimanale. L’ordine cronologico però adottato per la fruizione italiana è differente rispetto a quello originale. Infatti il tv movie di questa sera rappresenta il secondo episodio della seconda stagione.

Tutti gli episodi andati in onda sono ispirati romanzi dello scrittore Ken Bruen. Le riprese si sono svolte in Irlanda, paese che ha prodotto la serie. In particolare a Galway dove abita ed opera l’ex poliziotto Jack Taylor.

Dopo l’allontanamento dalla polizia nazionale a cui apparteneva Jack Taylor è diventato un investigatore privato. E si fa aiutare nelle sue indagini dal fidato assistente Cody e da una ex collega rimasta ancora nella polizia.

Jack Taylor Il sacerdote – trama quinto episodio Il sacerdote

L’episodio di questa sera dal titolo Il sacerdote è molto cruento. Jack Taylor viene contattato da padre Malachy affinché indaghi sulla morte di un confratello, padre Royce. Il delitto ha lasciato tutti sconvolti perché padre Royce è stato addirittura decapitato.

La ferocia con cui è si è consumato il delitto porta Jack Taylor su una pista ben specifica: la pedofilia. Infatti molto presto scopre che padre Royce aveva abusato di due ragazzi, Michael Clare e Tom Reed. Il fatto era avvenuto molti anni prima. Jack Taylor si reca immediatamente da Tom Reed e lo interroga per raccogliere notizie. Passa poco tempo e il giovane viene trovato morto nel bagno. Il sospetto è un’overdose di eroina.

Jack Taylor inizialmente ritiene che Reed sia stato ucciso per vendetta. L’uomo infatti, a sua volta, aveva violentato 10 anni prima un ragazzo. E qualche familiare potrebbe essersi vendicato. Accanto al cadavere però trova un indizio identico a quello che aveva già rinvenuto sulla scena dell’omicidio di padre Royce. Il sospetto che si fa strada in Jack è il seguente: l’assassino di Reed potrebbe essere lo stesso che ha ucciso il sacerdote.

Jack Taylor Il sacerdote – il finale dell’episodio Il sacerdote

Nella parte finale dell’episodio Jack Taylor comincia a verificare gli estratti conto bancari di Tom Reed. Scopre che il giovane stava ricevendo pagamenti regolari di 2000 euro al mese provenienti da un conto sconosciuto.

Nel frattempo il comportamento di Michael Clare comincia ad essere molto irregolare e desta ulteriori sospetti in Jack Taylor. Il poliziotto, coadiuvato dalla sua collega ancora in servizio, scopre una verità sconvolgente. Michael Clare è il vero responsabile dello stupro la cui colpa era stata fatta ricadere su Tom Reed. Si è finalmente aperta la strada per smascherare l’assassino.

Jack Taylor – il cast della serie tv in onda su Giallo

Di seguito il cast completo della serie tv in onda su Giallo.