Dritto e Rovescio 19 dicembre – tra gli ospiti Gianfranco Vissani

Questa sera giovedì 19 dicembre, torna Dritto e rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio. L’appuntamento è in prima serata su Retequattro.

Dritto e Rovescio 19 dicembre – anticipazioni e argomenti

In apertura della puntata odierna, è prevista la testimonianza in studio di alcuni risparmiatori della Banca Popolare di Bari. Un argomento di grandissima attualità che, tra l’altro, è affrontato anche da Piazzapulita, il diretto competitor di Paolo Del Debbio.

In studio con il padrone di casa si commenteranno le misure del Governo per salvare la banca del Mezzogiorno.

Poi si cambia registro e ci si dedica alle festività natalizie oramai alle porte. I dati che porta in discussione Del Debbio sono allarmanti. Secondo alcune stime relative ai consumi, gli italiani affronteranno il Natale spendendo sempre meno. E, come se non bastasse, alcuni negozi rischiano di chiudere.

Dritto e Rovescio 19 dicembre – ospite Gianfranco Vissani

Nel corso della serata, è previsto un dibattito con lo chef Gianfranco Vissani e la nutrizionista Samantha Biale. Si parlerà delle tradizioni italiane che sono sempre più a rischio.

Qualche esempio. Del Debbio si reca a Pordenone per scoprire che ci sono persone che rivisitano l’allestimento “classico” del presepe. E la sorpresa è di non trovarvi più Maria e Giuseppe. Che accade? E per quale motivo?

Inoltre si mette in evidenza come, nel mondo politico, se ne fa un uso strumentale.

Infine, si approfondisce anche il tema del cibo sulle tavole degli italiani durante le feste.Come saranno i pranzi della vigilia e del giorno di Natale? Quanto spendono gli italiani per il Natale? Fra sondaggi e tradizioni, testimonianze e collegamenti, si cerca di dare qualche informazione ai telespettatori.

Gli altri ospiti della puntata odierna

Tra gli altri ospiti della puntata odierna ci sono: gli eurodeputati Antonio Maria Rinaldi (Lega) e Massimiliano Salini (FI), il capogruppo al Senato di Italia Viva Davide Faraone, e la senatrice Daniela Santanché (FdI).

Il programma è fruibile anche su Mediaset Play.