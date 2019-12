ImprovviseRai: lo show con Ale e Franz torna su Rai 2 in seconda serata

Rai 2 fa tornare in video lo show ImprovviseRai con Ale e Franz. La ripresa è fissata dall’8 gennaio 2020 in seconda serata.

ImprovviseRai torna su Rai 2 dall’8 gennaio in seconda serata. Al timone Ale e Franz. Ricordiamo che lo show era andato in onda lo scorso luglio 2019 in prime time. Ma dopo la prima e unica puntata del 18 luglio, era stato cancellato dal palinsesto. Il motivo è da ricercarsi nei bassissimi indici di ascolto che avevano costretto la seconda rete, allora diretta da Carlo Freccero, a rinunciare all’appuntamento.

Adesso il programma subisce la retrocessione in seconda serata. A deciderlo è Fabrizio Salini l’ad Rai che detiene la direzione ad interim della seconda rete fino a quando non saranno effettuate le nuove nomine.

La prima puntata aveva avuto come ospite Giancarlo Magalli e Ricky Tognazzi.

Rai 2 aveva organizzato la serata del giovedì estivo all’insegna della comicità. Infatti oltre ImprovviseRai in prime time, era previsto subito dopo il programma Vero e più vero con Ubaldo Pantani. Mentre ImprovviseRai era purtroppo sparito dal palinsesto, nella seconda serata Vero e più vero era riuscito a portare a termine il corso delle puntate.

ImprovviseRai Rai 2 – le nuove puntate

Le nuove puntate a partire dall’8 gennaio 2020 avranno molti ospiti. Nell’appuntamento iniziale i telespettatori trovano Nina Zilli con Adriano Panatta nel ruolo del suggeritore. Ricordiamo che ImprovviseRai è ispirato al celebre format tedesco “Schiller Strasse”. Si tratta di un format a metà strada tra teatro, show televisivo e sitcom. Durante lo spettacolo dal vivo Ale e Franz sono accomunati da due volti noti di Rai 2. Nella prima puntata erano stati Giancarlo Magalli e Ricky Tognazzi.

Sprovvisti di copione tutti i personaggi dovranno improvvisare il seguito di una storia di cui conoscono soltanto la parte iniziale. Lo sviluppo della trama è affidata invece ad un suggeritore.

Solo il personaggio interessato, attraverso l’auricolare, riuscirà a sentire i suggerimenti che saranno però ascoltati anche dai telespettatori. Gli altri attori dovranno cercare di capire quanto il suggeritore ha detto. Il meccanismo genera di volta in volta un susseguirsi di gag comiche, di imprevisti anche linguistici generando così il divertimento del pubblico in sala e dei telespettatori da casa.

ImprovviseRai – il format

Fin dall’inizio della puntata andata in onda il 18 luglio scorso, era evidente come Ale e Franz avessero portato su Rai 2 una sorta di remake del loro show cult Buona la prima! Il programma è andato in onda per anni su Italia 1, fino al 2017. Poi era stato rivisto eri aggiornato per la collocazione su Rai 2. Purtroppo però l’esperimento non è andato in porto è il programma è stato bocciato dai telespettatori.

D’altra parte un format così strutturato avrebbe dovuto durare meno di due ore.

Ricordiamo che gli ascolti avevano punito l’esordio di ImprovviseRai. Infatti la puntata aveva avuto soltanto 536.000 telespettatori con il 3,1% di share. La speranza è che adesso in seconda serata possa avere un destino migliore.