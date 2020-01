Oggi, 24 gennaio, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Il trono over vedrà protagonisti ancora una volta Olga e Romolo, Erik e le due Valentina ed una nuova dama: Carlotta. Travolgenti passioni ed estenuanti litigi, nella trasmissione di Maria De Filippi le emozioni non finiscono mai.

Uomini e donne, diretta puntata 24 gennaio 2020, Romolo e Olga

Inizia la puntata, Romolo è molto dispiaciuto perchè prova dei forti sentimenti per Olga, ma lei non contraccambia. Maria lo conforta, spronandolo a frequentare altre donne, che lo possano apprezzare davvero. Miranda, ad esempio, avrebbe gradito frequentarlo, ma ora non è più interessata perchè ha ricevuto una telefonata di Olga che le diceva di stargli lontano.

Olga si giustifica spiegando che in quel periodo stava conoscendo Romolo e sperava che scattasse la scintilla. Romolo ritiene che Olga fosse interessata solamente ai suoi soldi, tant’è che gli ha chiesto se possedeva una casa e quanti soldi aveva sul conto bancario. L’uomo sostiene inoltre che Olga gli avesse dato il numero sbagliato.

“Sono matto. Sono matto d’amore per questa” – esclama Romolo. Olga sembra invece più interessata a Claudio.

Uomini e donne, Erik tra Valentina Autiero e Valentina M

Dopo un momento “danzereccio”, si passa a parlare di Erik. Valentina Autiero è risentita perchè ora l’uomo frequenta Valentina M ed in passato aveva affermato che non avrebbe frequentato donne più grandi di lui se non per una serata. Valentina M ha infatti 12 anni più di lui. “Devo giustificarmi con te perchè esco con lei? Sono libero di conoscere un’altra persona ed a te non deve interessare” – afferma l’uomo.

Valentina Autiero è infuriata e sostiene che tra i due ci siano stati momenti d’intimità. Erik e Valentina M confermano di essersi baciati, ma nulla di più. “Ci stiamo conoscendo, siamo usciti 3 volte” – conferma Valentina M.

Viene approfondita la problematica dell’età e Gianni chiede ad Erik se la volontà di avere figli in futuro potrà essere un impedimento alla relazione. Erik non se la sente di diventare padre e non pensa che in futuro potrà cambiare idea.

Maria dà il via ad un altro lento ed Erik e Valentina M ballano insieme.

Uomini e donne, Carlotta la nuova dama

Si presenta una nuova dama, Carlotta. La donna è di Bologna ed attira subito l’attenzione di .

“No, non siamo tutti così a Bologna. Non hai venduto bene la figura del Bolognese. Amo la mia città” – afferma però lei rifiutando l’invito. “Cosa ho fatto così di male?” – domanda lui. “Hai fatto arrabbiare 3/4 delle donne che sono sedute lì” – risponde Carlotta.

La dama ha 35 anni, fa la vocalist in discoteca, ed è stata sposata. Per diversi anni è stata “la regina delle sottone” ed ha continuato a dire “ti amo nonostante tutto”. Soffre di psoriasi sin da piccola e per questo si è sempre sentita inferiore nella sua relazione. Il marito non l’ha sostenuta, ma anzi l’ha tradita. Ora si sente “guarita”, non dalla patologia ma dall’ex marito. Cerca un uomo deciso, ma dai modi delicati. Vuole scoprire cosa è l’amore “sano”. Fisicamente è attratta da Mattia e Marco.

Uomini e donne, il ballo di Gemma

Maria le chiede di esprimere un pensiero su Gemma. “Credo che Gemma sia innamorata dell’amore più di quanto non lo sia stata io in passato. Se continui così ti continui a fare del male. La tua aggressività è protezione” – risponde lei. Decide poi di ballare con Marco.

Gemma si scatena in pista e Maria le chiede un bis, dedicato a Tina in particolar modo. Scende in pista con lei Mattia ed i due danzano insieme in maniera focosa. Gemma è piacevolmente sorpresa. Tina ride. “Sei bravissima Gemma, sei speciale” – commenta Mattia al termine del ballo.

Valentina M. accusa Mattia di essere un po’ legnosa e per tutta risposta balla sulla stessa musica con Erik. I due sono molto sciolti in pista e Mattia, per non essere da meno, invita Valentina Autiero. Maria chiede a Gianni di far danzare Roberta.

Uomini e donne, il triangolo Diana-Simone-Luca

Diana sta conoscendo Simone e Luca. “Mi piacciono molto ed hanno entrambi qualità che cerco e che mi piacciono. Simone è molto dolce ed è simpaticissimo, anche se qui non sembra. Avevo un’altra idea di lui prima di conoscerlo”.

C’è stato un bacio con entrambi, ma Diana non ha nascosto la verità a nessuno dei due. Sabato e domenica andrà a Genova da Luca. Poi andrà da Simone. Diana ha deciso di conoscerli nel loro mondo. Luca si risente perchè scopre che Diana, prima di decidere di andare da lui, aveva chiesto anche a Simone che programmi aveva. La donna si giustifica dicendo che aveva comunque l’intenzione di andare a visitare entrambi. Interrogata da Maria, Diana sceglie di ballare con Luca.