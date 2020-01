Il cantante mascherato 24 gennaio diretta – Emanuela Aureli era il Pavone

Il cantante mascherato 24 gennaio. Questa sera, alle 21:25, Milly Carlucci conduce la terza puntata de Il cantante mascherato. Di fatto, è la semifinale del talent game di Rai 1 e prevede l’eliminazione di due maschere, in vista della finale di venerdì prossimo.

Il cantante mascherato 24 gennaio diretta – Curiosità per la maschera del leone, ospiti Al Bano, Max Giusti e Adriano Pappalardo



La curiosità del pubblico e della giuria è tutta per la scoperta di chi si nasconde dietro la maschera del leone. L’ipotesi apparsa da subito convincente è che si tratti di Al Bano. Eppure, gli indizi accumulati dopo la prima e la seconda puntata hanno accreditato anche la possibilità che la animi Adriano Pappalardo. Qualcuno, poi, ha fatto notare che gli indizi potrebbero essere stati talemnte palesi da essere un depistaggio. Si è fatta strada, così, l’idea della sortita di un imitatore molto bravo, come Max Giusti.

Rai 1 ha annunciato che Max Giusti, Al Bano e Adriano Pappalardo saranno ospiti nella puntata del 24 gennaio. Senza svelare quale forma prenderà il loro intervento.

Le altre maschere ancora in gara a Il cantante mascherato sono quelle dell’angelo, del coniglio, del mastino napoletano, del mostro e del pavone. Le due eliminate, invece, sono state quelle dell’unicorno – dietro la quale si celava Orietta Berti – e quella del barboncino, cui ha prestato la voce un’ottima Arisa.

La sfida che vi racconteremo nella diretta questa sera avrà un format diverso dalle prime due. Le maschere si sfideranno a coppie per evitare la doppia eliminazione prevista per la terza puntata.

In giuria sempre Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Dopo un esordio titubante, anche loro sono entrati con più efficacia nel meccanismo di uno show inedito che è riuscito a conquistare il pubblico e li ha appassionati un indizio dopo l’altro.

Milly Carlucci apre la semifinale de Il Cantante mascherato con l’esibizione del coniglio

Milly Carlucci apre la semifinale soffermandosi sull’entusiasmo cresciuto attorno al programma. In particolar modo, nell’ultima settimana, attorno alla maschera del leone. Conferma che saranno due i personaggi ad essere smascherati e che vedremo come ospiti Max Giusti, Al Bano e Adriano Pappalardo.

Prima di iniziare la sfida, presenta una giuria più carica che mai.

La prima maschera ad entrare è quella del coniglio. Si presenta: “Il mio è un battito animale che ti prende e ti porta via. Ogni giorno faccio di me stesso ciò che sono. Quando vediamo il mondo con gli occhi da bambino, osserviamo le cose con emozione.

Non sempre riusciamo a realizzare i nostri sogni, io ci sono andato vicino. Volete sapere il mio sogno? Che questa avventura non finisca. Ho vissuto una vita che non era la mia, ho vissuto come in una gabbia. Ma in questa maschera non ci sono più onde”.

Il pubblico invoca Raf, per via del primo indizio. Il coniglio canta “A mano a mano” di Rino Gaetano.



Patty Pravo: “L’esibizione mi è piaciuta moltissimo, ho un debole per lui. Ho pensato a Raf, ma penso sia Francesco Renga“. Flavio Insinna confessa l’amore per Rino Gaetano e fa il nome di Teo Mammucari. Francesco Facchinetti unisce i puntini: disco d’oro, un problema al cuore, la gabbia che è una canzone dei Pooh. Fa il nome di Red Canzian. Guillermo Mariotto insiste su Raf.



Ilenia Pastorelli continua il suo flirt con il coniglio, da cui è rimasta da subito affascinata: “Mi scatena delle emozioni, anche perché questa è tra le mie canzoni preferite. Mi piacerebbe andare fuori a cena con lui”. Pure il suo nome è Teo Mammucari.

Il coniglio vince la sfida con il mastino ed è il primo finalista

Poi, la prima sfida al coniglio continua con il mastino napoletano. Canta “Come suena il corazon” di Gigi D’Alessio. “Lo so che sono predestinato ad andare allo spareggio, che vita da cani”, dice simpaticamente alla fine dell’esibizione.

Ilenia Pastorelli: “Il mastino è sempre tenero, cuccioloso e ci fa sempre divertire, ma io ho la mia preferenza”. Francesco Facchinetti: “Voglio tirar fuori un altro personaggio, campano, altissimo, esperto di vino. Secondo me dietro il mastino c’è Stash dei The Kolors“.

Patty Pravo: “Questo brano è stato fatto da Dio. Io penso a Vincenzo Salemme“. Guillermo Mariotto: “A La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha chiamato Alessandro Greco che ha detto di non essere lui. Io ho pensato ad Alessandro Borghese. Flavio Insinna insiste su Alessandro Greco: “La signora Greco è toscana, lui è un fantastico imitatore di Pino Daniele e lui partecipa ad un programma di cucina insieme alla moglie”. Lo stesso nome lo fa anche Ilenia Pastorelli, ricordando pure i problemi di peso di Greco.

La giuria vota il vincitore della sfida, che andrà direttamente in finale. Patty Pravo ed Ilenia Pastorelli scelgono il coniglio. Flavio Insinna e francesco Facchinetti scelgono il mastino napoletano. Guillermo Mariotto, decisivo, scegli il coniglio.

Il coniglio vince la sfida con il mastino ed è il primo finalista de Il Cantante mascherato 24 gennaio.

Il cantante mascherato 24 gennaio – Chi c’è dietro la maschera del leone? Ospiti Adriano Pappalardo, Max Giusti e Al Bano

Chi c’è dietro la maschera del coniglio? La domanda è rimbalzata per tutta la settimana tra gli spettatori de il cantane mascherato. Ora, in studio arrivano come ospiti, uno ad uno, Adriano Pappalardo, Max Giusti ed Al Bano.

Per loro, Milly Carlucci ha preparato un gioco in stile I soliti ignoti, durante il riconoscimento del ‘parente misterioso’. Si metteranno al centro del palco e dopo aver risposto alla richiesta di indizi, diranno se sono il leone.

Il primo ad arrivare è Adriano Pappalardo: “Quello che la gente sta facendo per strada è un turbine spaventoso”. Si riferisce alla quantità di persone che lo ferma per chiedergli se sia lui il leone o meno.



Lo seguono Max Giusti ed Al Bano.



Tutti e tre si prestano al gioco ma come prevedibile negano che siano loro ad animare il leone. La Carlucci li invita a sedere in platea per assistere all’esibizione proprio del leone. Tutti e tre improvvisano delle scuse per congedarsi e continuare ad alimentare il mistero. Un momento non così vivace, di certo meno di quanto probabilmente si aspettassero gli autori.

Il cantante mascherato 24 gennaio diretta – La seconda sfida tra l’angelo e il mostro – L’angelo vince ed è il secondo finalista



Il cantante mascherato 24 gennaio diretta continua con la seconda sfida, quella tra la maschera dell’angelo e il mostro.

Inizia l’angelo: “Questa maschera mi protegge e mi rende libero. Voglio cantare per me, per voi, ma non per tutti. Sto bene quando canto, è sempre stato così”.

Il mostro replica: “Una promessa è una promessa, vi avevo detto che vi avrei stupito. Sono pronto”.

Poi l’angelo, canta “This is me”, in un’atmosfera molto bella ed evocativa, supportato da una coregorafia di livello.

Patty Pravo: “Sono sempre convinta che questo angelo bellissimo sia Valerio Scanu“. Guillermo Mariotto: “Rimango su Valerio Scanu“. Fa lo stesso nome Ilenia Pastorelli, mentre Flavio Insinna sceglie Marco Carta. Francesco Facchinetti opta per Massimo Di Cataldo.

Ora tocca al mostro, che lascia degli indizi: “Sono sempre stato un romantico, per amore ho fatto pazzie. Qualche volta è stato complicato, spesso per colpa mia. Ora ho messo la testa a posto, ora c’è solo lei. Non immaginavo potessi di nuovo innamorarmi in questo modo”.

Canta “Shallow”, anche lui in un’atmosfera molto bella. “Dentro questa canzone c’è tutto di me. Sei tutto per me: mi hai reso un mostro migliore”, aggiunge alla fine.

Patty Pravo non si smuove da Fausto Leali. La seguono Ilenia Pastorelli e Flavio Insinna. Francesco Facchinetti si complimenta ma rigetta l’ipotesi Leali e spariglia nominando Drupi. Guillermo Mariotto si accoda alle lodi, poi lancia nella mischia i lnome di Paolo Belli.

La scelta del finalista da parte della giuria. Patty Pravo sceglie il mostro, di cui dice di essere innamorata. Ilenia Pastorelli sceglie il mostro. Flavio Insinna e Francesco Facchinetti scelgono l’angelo e Mariotto è di nuovo decisivo: sceglie l’angelo.

L’angelo vince la seconda sfida ed è il secondo finalista.

La terza sfida tra il pavone e il leone – Il leone vince la sfida ed è il terzo finalista



La terza sfida de Il cantante mascherato 24 gennaio è tra il pavone e il leone.

Apre la contesa il pavone: “Nei primi giorni ero io che volevo esser il pavone, invece è lui che sta diventando me. Ha iniziato ad emozionarsi come facico io. Il mio non è un malessere, la vita mi ha dato tanto. Ho solo un rimpianto: avrei potuto fare di più, non ho mai fatto il grande salto. Non voglio mica la luna, voglio solo vincere questa sfida”.

Canta “Se bruciasse la città”.

Guillermo Mariotto rimane fermo sulla posizione della seconda puntata e conferma Fiordaliso. Ilenia Pastorelli sceglie Emanuela Aureli, mentre Francesco Facchinetti è piuttosto certo si tratti di Bianca Atzei, un nome che fa anche Patty Pravo. La scelta di Flavio Insinna ricade su Serena Rossi.



Adesso tocca al leone, la maschera più attesa di questa semifinale. A sorpresa, per giocare ancora di più sulle ipotesi legate alla sua identità, canta prima “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo e poi “Nel sole” di Al Bano.

Il suo modo di cantare e le movenze continuano ad essere molto molto simile a quelle di Al Bano, ma potrebbe effettivamente essere un imitatore particolarmente bravo.

Ilenia Pastorelli: “Potrebbe essere un Max Giusti posseduto da Pappalardo e Al Bano“. Francesco Facchinetti dice che quando Max Giusti ha provato a cantare durante l’ospitata, non ha cantato come ha appena fatto il Leone. Lancia in mischia il nome di Gabriele Cirilli, ripreso subito dopo anche da Patty Pravo. Flavio Insinna e Guillermo Mariotto confermano Al Bano, ma tutta la giuria è in confusione.

Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti scelgono come finalista il leone. Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli sceglono il pavone.

Il leone vince la terza sfida ed è il terzo finalista de Il cantante mascherato.

Il pubblico tramite voto sui social network salva il mastino napoletano e il mostro. Eliminato il pavone dietro cui si celava Emanuela Aureli

Questa sera, il voto sui social network da parte del pubblico per prima cosa è chiamato a salvare due dei tre eliminati fino a questo punto. Salva il mastino napoletano e il mostro.

Il suo nome era circolato puuttosto timidamente e l’unica davero convinta che potesse essere lei era Ilenia Pastorelli. Tutti i giurati, comunque, sono sorpresi dal livello delle esibizioni della Aureli.

Il cantante mascherato 24 gennaio diretta – Il duello finale tra il mastino napoletano e il mostro

Il duello finale sarà, dunque, tra il mastino napoletano e il mostro. Dalla loro sfida conosceremo il nome del secondo eliminato della serata e, di conseguenza, quello del quarto finalista de Il cantante mascherato. Saranno giudicati dal televoto.

Il primo ad eseibirsi è il mastino napoletano con “Caruso” di Lucio Dalla. Subito dopo, è il mostro a cantare “You never can tell” di Chuck Berry. Entrambe le esibizioni sembrano confermare le ipotesi più probabili: Alessandro Greco per il mastino e Fausto Leali per il mostro.

Milly Carlucci coglie tutti di sorpresa e annuncia che l’esito della sfida lo conosceremo la prossima settimana, all’inizio della finale. Il televoto rimarrà aperto fino a venerdì prossimo. Un coup de théâtre in piena regola, .

Il cantante mascherato 24 gennaio diretta finisce qui.