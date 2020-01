GF Vip 4 momenti più trash. La sesta puntata del reality si è conclusa con l‘uscita di scena di Ivan Gonzalez che ha perso la sfida al televoto contro Carlotta Maggiorana.

Lunedì 27 gennaio scopriremo invece chi dovrà abbandonare la casa tra Fernanda Lessa, Patrick e Barbara Alberti. La scrittrice sarebbe felice di terminare l’esperienza al GF in quanto non si sente più in grado di sopportare i meccanismi del reality.

Vi è stata poi una querelle a distanza tra Antonella Elia e la giornalista Francesca Barra su alcune offese rivolte a Valeria Marini.

GF Vip 4 i momenti più trash della sesta puntata

Continuerà ancora a lungo lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Dopo l’alterco avuto all’interno della casa il 20 gennaio, la stampa specializzata in gossip si è occupata della vicenda per tutta la settimana.

L’oggetto del risentimento è Vittorio Cecchi Gori. Il produttore cinematografico è stato sposato per circa un ventennio con la Rusic, dalla quale ha avuto due figli.

Inoltre ha avuto una relazione durata un paio d’anni con la showgirl. Questo inesistente triangolo è stato strumentalizzato a fini d’audience dagli autori del reality. Ma era fin troppo evidente che tutto era costruito, finto, senza alcuna credibilità.

GF Vip 4 Antonella Elia

Sembra inarrestabile anche l’astio tra Fernanda Lessa ed Antonella Elia. Le due donne non sono riuscite ad instaurare un rapporto civile. E non vi è speranza che possa accadere in futuro.

La Elia non ha gradito che Adriana Volpe si sia schierata a favore della modella brasiliana esempio di una possibile rinascita dopo momenti bui. Fernanda Lessa infatti è lontana dall’alcol da due anni, dopo esserne stata dipendente.

Ma Antonella Elia è finita nuovamente al centro dell’attenzione per un’altra faccenda. Lunedì scorso la soubrette ed Antonio Zequila hanno definito “cessa e grassa” Valeria Marini, per difendere la coinquilina Rita Rusic.

A tal proposito è intervenuta Francesca Barra nello show di Piero Chiambretti, #CR4 – La Repubblica delle donne, andato in onda mercoledì 22 gennaio. Commentando il comportamento della Elia nel reality, la Barra ha condannato le offese gratuite alla Marini argomentando che Antonella dovrebbe far pace con le donne anziché odiarle.

La Elia non condivide il suo pensiero e va su tutte le furie : “L’’opinionista bionda, dovrebbe stare un po’ calmina. Io non ho problemi, anzi fatemi uscire che vado a parlare con questa Francesca Barra”. Non accetta che venga etichettata come colei che odia le donne, ha fatto solo un commento pesante su un genere di donna che a lei non le piace. La minaccia velata è presto arrivata all’ orecchio della Barra la quale non ha tardato a replicare sui social.

GF Vip Antonio Zequila

Pochi giorni fa gli inquilini della Casa hanno cercato di stemperare la monotonia con alcuni momenti di leggerezza. Mentre le donne si sono esibite in un numero di burlesque, gli uomini hanno organizzato una sfilata.

Il Grande Fratello ha mandato in onda un riassunto del suddetto momento di goliardia ma in un frame sono state mostrate delle immagini di cattivo gusto. Antonio Zequila mentre sfilava in passerella ha lanciato una banana a Barbara Alberti, in maniera provocatoria, alludendo all’ ovvietà del doppio senso.