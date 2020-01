Questa sera, 26 gennaio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Luigi Favoloso, Gerardina Trovato, Vittorio Cecchi Gori – che si sottoporrà al test della macchina della verità.

Live non è la D’Urso, diretta puntata 26 gennaio 2020

Inizia la puntata. Barbara D’Urso preannuncia un programma difficile per lei da condurre, ma molto intenso per i telespettatori.

Si inizia con contenuti esclusivi, in studio infatti è presente Luigi Maria Favoloso. Il ragazzo è scomparso per settimane ed ora è in studio per raccontare la sua verità e svelare il motivo del suo allontanamento.

Favoloso rivela di essere stato in 9 nazioni (tra cui l’Austria, la Germania e la Svizzera – dove era stato avvistato). Racconta di essere stato aiutato da un autista e di essersi autovenduto ai paparazzi per ricavare dei soldi visto che non aveva più fondi. “C’avevano mangiato tutti, anche coloro che mi hanno aiutato nel mio viaggio, e ho pensato bene di vendermi da solo” – chiosa, aggiungendo di essere anche tornato a Milano per un giorno per incontrare un legale.

“Il 19-20 di dicembre ho letto un messaggio e ho capito di aver perso la mia famiglia, una cifra ed un mio caro amico” – L’sms ricevuto gli svelava – a suo dire – che la Moric lo aveva tradito con un suo amico e socio in affari.

Favoloso incolpa la madre di aver creato questo caso mediatico, quando lui l’aveva avvisata che sarebbe partito. “Non avrò più rapporti di nessun tipo con lei dopo questa questione” – afferma, accusando inoltre la donna di aver fatto finta di ricevere una email da lui in diretta da Federica Panicucci.

“Non volevo essere trovato da Nina, non volevo che lei non sapesse più nulla – continua Luigi – Come potevo sapere che mi cercavano? Ero da solo all’estero senza telefono. Un ragazzo un giorno mi ha detto ‘Ah tu sei quello che è sparito’, prima di allora non sapevo nulla”.

Secondo Favoloso anche il paparazzo Fiumara ha la sua parte di colpa perchè ha reso pubblico sui social il suo allontanamento.

Favoloso e le accuse di Nina Moric

“L’episodio a cui fa riferimento Nina risale al 26 ottobre e quella sera Carlos ha chiamato il Telefono azzurro e gli hanno risposto che non era successo nulla, ci sono le telefonate registrate. Il giorno che Fabrizio Corona è uscito dal carcere mi ha abbracciato ringraziandomi perchè mi prendevo cura di Carlos”. La D’Urso lo interrompe chiedendogli di non parlare di Carlos e lui risponde: “Non mi fai giustificare, già hai deciso che sono colpevole, fammi continuare”.

“Io ho dovuto arginare delle situazioni per proteggere Nina. Mi sono tagliato una mano, mi sono fatto male ad una costola, mi sono fatto del male tante volte per proteggere Nina da sé stessa. Ho dovuto bloccarla, strattonarla, ma non l’ho picchiata mai” – dichiara.

Barbara gli mostra le foto dei lividi che secondo la Moric sarebbero prova delle violenze da lui ricevute. Favoloso nega qualsiasi coinvolgimento ed accusa la madre di Nina di averle provocato i lividi sulla schiena che si vedono in uno degli scatti.

“Mi vuole distruggere perchè io l’ho lasciata. Non vuole che io me ne vada dalla sua vita. Vuole continuare un tipo di relazione malato. Lei è autolesionista. Sono tornato solo perchè sono stato accusato, se no non sarei mai tornato”.

Nina telefona in diretta e contesta le dichiarazioni di Favoloso, affermando che le foto risalgono al 2017. Luigi continua a sostenere che lei sia autolesionista e che non siano attribuibili a lui e che sia assurdo che siano allegate alla denuncia da lei presentata in questi giorni.

Viene mandata in onda una clip che riassume gli interventi televisivi della mamma di Favoloso a Live. Luigi prende le distanze dalla madre, con la quale ribadisce di non voler avere più nulla a che fare.

Live non è la D’Urso, 26 gennaio 2020, Favoloso affronta le sfere

Entrano gli sferati. Alessandra Mussolini va dritta al punto: “La domanda è questa l’hai picchiata o no?”. “Signora Mussolini, partiamo da una superficialità estrema, non ha neanche ascoltato quello che ho detto. Non l’ho mai menata, sono stata costretta a bloccarla ma non una volta, sessanta-settanta volte. Quando sono andato al pronto soccorso perchè avevo le mani tagliate, non è perchè Nina mi ha fatto del male ma perchè le ho dovuto togliere dalle mani qualcosa” – risponde lui, facendo intendere di aver tentato di evitare che la Moric si facesse del male.

“Non parli da persona innamorata” – continua la Mussolini. “Posso parlare da persona innamorata di una donna che mi vuole distruggere e che mi accusa di averla picchiata?” – risponde Favoloso.

“Rischi la simulazione di reato ed il procurato allarme” – lo accusa Simona Izzo. “Ma posso parlare con una persona così ignorante? Non sai niente di legge” – risponde infuriato lui.

Irene Pivetti racconta di aver scoperto solo in questi giorni chi lui fosse “E’evidente che c’è molto circo in tutto questo, professionisti che hanno visto la possibilità di essere remunerati. E’un bel pezzo di teatro dell’arte, tutta la dinamica sembra molto costruita”.

Interviene Serena, la presunta amante di Favoloso. La donna avrebbe conosciuto Luigi su internet, l’avrebbe poi incontrato ed avrebbero condiviso un momento di intimità. In seguito, dopo essere stata ignorata, Serena si sarebbe vendicata contattando Nina e rivelandole tutto.

Lo spazio dedicato a Luigi termina qui per questa puntata ed il live sentiment è sorprendente: Favoloso è sia il personaggio che ha ricevuto più mi piace sia quello che ha ricevuto più non mi piace.

L’intervista a Paola Barale

Si passa a parlare di Paola Barale, protagonista di una accesa polemica con Alfonso Signorini.

“Si parla tanto di violenza sulle donne – dichiara Paola – Abbiamo urlato allo scandalo per quella chiacchiera di bassa categoria, ma a mio parere dipende anche dalla mancanza di educazione. Secondo me essere pubblicati senza il consenso in quel modo è mancanza di rispetto. E’ vero che siamo personaggi pubblici, ma abbiamo anche noi bisogno dei nostri momenti privati. E’mancanza di rispetto spiare le persone, ricattarle. Non puoi prendere il mio corpo e venderlo. So che esiste il gossip, ma esistono dei limiti che devono essere rispettati”.

“C’è stata una causa che ho perso. Non so perchè sinceramente. Le foto sono state scattate a casa mia ad Ibiza, sul terrazzo. Sembra abbastanza frontale, ma io davanti ho il mare. Se fosse stata fatta con un drone sarebbe violazione di domicilio. O me le ha scattate qualcuno che abita lì, ma in quel caso ha commesso reato perchè sono in una proprietà privata” – continua Paola.

La Barale fa notare inoltre che lei non è abituata a stare in topless visto che c’è il segno del costume.

“Hai vissuto queste foto come una violenza, ma non puoi paragonarle alle parole di Salvo Veneziano. Hai affermato che i giornali ti hanno venduto per qualche copia in più, ma anche voi personaggi usate noi per la popolarità” – risponde Roberto Alessi.

Il videomessaggio di Massimo Lopez alla Barale

Paola riceve un dolce messaggio di Massimo Lopez, suo collega ai tempi di “Buona domenica”.

Si torna a parlare della vicenda delle foto scattate alla Barale. Alba Parietti, sua vicina di casa ad Ibiza, conferma l’impossibilità di scattare la foto e sospetta anche lei l’utilizzo del drone.

Nonostante il comprensorio sia privato, secondo Platinette un personaggio famoso deve mettere in conto di essere sempre sotto i riflettori. In questo caso ritiene però che sia stato sfruttamento della sua immagine. Platinette torna poi sulla vicenda Salvo Veneziano, richiamando un episodio che l’aveva vista protagonista insieme all’ex gieffino ai tempi della sua prima uscita dalla casa. Salvo avrebbe affermato, riferendosi a Platinette, “Meglio un figlio tossico, che un figlio fr***o”.

La Barale preferisce non parlare dei suoi ex

La D’Urso manda in onda una clip che mostra Gianni Sperti e Raz Degan. Paola non ha voglia di parlare di loro perchè quando qualcuno le fa del male lei rinchiude il suo ricordo nel dimenticatoio e sia Gianni che Raz sono stati da lei relegati proprio in quel posto.

“Come mai non fai più televisione?” – le domanda Ciacci. “Me lo chiedo anche io. Ho voglia da sempre di fare televisione, ho fatto mille incontri presentando format che sembravano piacere. Sembra sempre che io stia per fare qualcosa e poi non si sa perchè non si conclude mai” – risponde lei.

Gli opinionisti toccano un’altra importante tematica: Paola ha dichiarato che uno dei motivi che hanno portato al suo divorzio da Sperti era il fatto che lei non volesse figli. La Parietti svela che Brosio, dietro alle quinte, ha sostenuto il dovere delle donne di procreare quando fanno parte di una famiglia.

Oggetto di polemica, perchè anche lui è stato sposato ma non è diventato padre, Brosio ha risposto che ai tempi non si era ancora avvicinato alla religione: “Quando ero sposato ero lontano da Dio, me ne fregavo di tutto”.

“Dobbiamo iniziare a pensare che una donna non si realizza solo con i figli. Avere bambini è bellissimo, ma è una grandissima responsabilità” – chiosa la Barale.

Live non è la D’Urso, la busta choc gold ed il test a Cecchi Gori

Barbara mostra al pubblico la Busta choc gold, una missiva che – a suo dire – contiene contenuti esclusivi e sconvolgenti.

Entrano in studio nuovi opinionisti, tra loro c’è anche Salvo Veneziano, che accusa Platinette di aver mentito sul suo conto. “Non ho mai detto quella frase, è un bugiardo”.

Si passa poi a parlare dello scontro Rusic – Marini. Entra in studio Vittorio Cecchi Gori, che si sottoporrà al test della macchina della verità.

“Chiedi a Vittorio chi ti vuole bene” – ha affermato la Marini nello scontro avuto con la Rusic nella casa del Gf e stasera la D’Urso lo domanda direttamente a Cecchi Gori. “Io mi ritengo fortunato che due donne così belle mi abbiano voluto bene e forse, a giudicare da quello che vedo, ancora me ne vogliono – risponde lui, che smentisce poi un’altra dichiarazione della Rusic, il fatto che la Marini sia stata tra i motivi della loro separazione.

“Valeria non si è mai intromessa nel mio rapporto con Rita, l’ho conosciuta un anno dopo che ci eravamo lasciati” – dice Cecchi Gori.

Barbara sottopone Vittorio al test. Cecchi Gori ribadisce di aver incontrato la Marini dopo essersi lasciato con la Rusic; Vittorio conferma che era in difficoltà finanziaria quando ha conosciuto la Marini e che la showgirl gli ha prestato dei soldi per sbloccare una situazione, ma che lui gliel’ha restituiti completamente ed anche di più; si rifiuta di rispondere a domande riguardanti la presunta gravidanza della Marini, perchè non è una persona che mente.

La D’Urso apre la busta choc gold nella quale trova una missiva che svela un retroscena hot tra la Rusic ed Andrea Denver. Secondo quanto riportato nella lettera anonima, la Rusic farebbe finta di non conoscere Andrea, ma in realtà tra i due ci sarebbe stato qualcosa.

Live non è la D’Urso, 26 gennaio 2020, Ivan Gomez incontra Paola Caruso

Entra in studio Ivan Gomez, l’ultimo eliminato dalla Casa del Gf Vip. Tra poco si confronterà con Paola Caruso nell’ascensore di Live.

Nel frattempo Pasquale Laricchia smentisce le accuse della ex moglie Victoria, che ha dichiarato di aver subito maltrattamenti. Ulteriori approfondimenti sono rimandati a Pomeriggio Cinque per mancanza di tempo.

Arriva il momento dello scontro, ma il tempo che la D’Urso ha a disposizione è sempre meno. Decide dunque di far vedere solo i primi momenti del chiarimento, il resto sarà registrato e mandato in onda successivamente.

“Credevo in te e sono rimasta delusa. Io ti ho voluto tanto bene e non ho mai parlato male di te. Ho semplicemente detto che non abbiamo quagliato” – afferma Paola. “Ti ho detto molte volte che sei fighissima, ma non sei il mio tipo” – le risponde Ivan.

Live non è la D’Urso, 26 gennaio 2020, intervista a Gerardina Trovato

Barbara passa ad introdurre Gerardina Trovato, la cantante ora è caduta in disgrazia ed è costretta a vivere con solo 80 euro al mese.

La Trovato inizia l’intervista con un duro racconto dei centri di salute mentale, strutture nelle quali lei è stata ricoverata perchè considerata persona da interdire.

Gerardina racconta di aver subito le angherie della madre, che ha messo in discussione la sua salute mentale per appropriarsi dell’eredità del padre. Inizialmente le ha offerto un vitalizio di 500 euro, ma per la Trovato erano troppo pochi al tempo e sono iniziati i contrasti. Oggi Gerardina è sola e vive grazie al sostegno di una piccola comunità e della Caritas che le dà 80 euro al mese.

La cantante ha anche provato a presentare i propri brani al Festival di Sanremo, ne ha presentati 24, ed era stata scelta, ma purtroppo non aveva i fondi per autoprodursi e non ha case discografiche alle spalle.

Live non è la D’Urso, 26 gennaio 2020, talk sulla bellezza

Asia Gianese ha 22 anni ed è un influencer. “Nella vita non faccio nulla, mi pagano tutti gli uomini” – ha affermato, vantandosi anche di aver ricevuto “in dono” un intervento chirurgico al seno.

Daniela Martani la accusa di “far marchette” e la Gianese minaccia di ricorrere al suo legale.

“Quali sono i tuoi progetti per il futuro?” – le domanda Costantino della Gherardesca. Asia risponde affermando di non tralasciare il suo impegno universitario proprio perchè pensa al futuro.

Si parla delle Pupe de “La Pupa e il Secchione” e del connubio bellezza-ignoranza ostentata per fare show, per poi passare a presentare la nuova moda del momento: la colf senza veli. Queste donne guadagnano 50 euro l’ora per farsi guardare mentre puliscono casa nude.

Simone Coccia, fidanzato dell’Onorevole Pezzopane, presenta il suo calendario osé e comunica che torna a fare lo spogliarellista. Il calendario è un omaggio alle donne che parteciperanno alle sue serate.

Entra in studio Kinsey, protagonista di celeberrime invasioni di campo. La ragazza corre nuda (o quasi) in occasione di grandi eventi sportivi . Così facendo ha guadagnato 3,5 milioni di euro ed ha pubblicizzato il sito porno del fidanzato.