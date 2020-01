Ha per titolo Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino il tv-movie che va in onda questa sera su La5. L’appuntamento è in prima serata alle 21:10 sul canale 30 del digitale terrestre.

La pellicola è di genere sentimentale, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione tedesca del 2014. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Besetzte Herzen.

Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del film tv Scherzi del destino è composto dai seguenti attori: Henriette Richter-Röhl (Un amore di lana), Christof Arnold, Gaby Dohm, Friedrich von Thun, Johanna Klante, Jürgen Kluckert, Manon Straché. La regia è di Hans-Jürgen Tögel.

Le riprese si sono svolte in Germania. La pellicola fa parte di una serie di film, per la precisione 80, del ciclo Rosamunde Pilcher. Tutti sono stati prodotti e trasmessi dal 1993 in poi. Ogni tv-movie è ispirato all’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher, scrittrice inglese scomparsa lo scorso febbraio.

L’ultima volta che il film tv è andato in onda risale allo scorso 25 luglio 2019. Fu Canale 5 a trasmetterlo.

Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista Steve Hedgeson, un giovane architetto fidanzato con Cory da molti anni. Quando Steve chiede a Cory di sposarlo, la ragazza inaspettatamente rifiuta la sua proposta di matrimonio. Rimane molto male e per cercare di metabolizzare il dolore del rifiuto, una notte si ubriaca. Perde completamente coscienza di sé e, il mattino successivo, si sveglia con affianco la giovane artista Jennifer Miller (Henriette Richter-Röhl).

La ragazza era da tempo alla disperata ricerca di un alloggio. E si era insediata a casa di Steve pensando che fosse disabitata. Proprio per questo motivo tutti i vicini di casa hanno sempre creduto che Jennifer fosse sua moglie. La giovane artista non ha mai smentito questa situazione. Steve però, con l’andar del tempo, diventa sempre più sofferente e non riesce più a gestire la presenza di due donne nella sua vita. Infatti il giovane architetto è sempre innamorato di Cory. Però la vicinanza di Jennifer comincia a far sentire qualche effetto su di lui.

Il finale del film

Il finale del film è a sorpresa. Infatti, inaspettatamente Cory ripensa alla proposta di matrimonio che le aveva fatto Steve. La rivaluta e decide di accettarla. Quando però si reca a casa di Steve nota la presenza di Jennifer. Inizia così un lungo periodo in cui Steve si trova di fronte due donne completamente diverse tra di loro. È consapevole di dover fare una scelta. Si prenderà del tempo per valutare chi, tra Cory e Jennifer, è la donna adatta a lui.

La pellicola è stata valutata in maniera differente dalla critica e dal pubblico. Mentre i telespettatori hanno apprezzato la situazione ambigua del giovane protagonista, la critica invece ha accusato la pellicola di eccessivo romanticismo e di puntare l’attenzione su temi fin troppo sfruttati.