Avanti un altro 2020 – dal 6 gennaio su Canale 5 tutte le novità

Torna Avanti un altro con l’edizione del 2020. L’esordio è previsto per lunedì 6 gennaio nella fascia preserale di Canale 5 alle ore 18:45. Il game show è condotto come al solito da Paolo Bonolis affiancato dalla tradizionale spalla storica Luca Laurenti.

Avanti un altro 2020 – dal 6 gennaio su Canale 5 tutte le novità

Anche l’edizione 2020 di Avanti un altro conserva lo schema precedente che è stato gradito dal pubblico. Uno degli autori, Stefano Jurgens, ha anticipato la presenza di piccole novità per il 2020.

Le regole principali del gioco però non cambieranno e soprattutto non cambierà il quiz finale. Si tratta del gioco nel quale il concorrente deve fornire, ad ogni domanda fatta da Bonolis, la risposta sbagliata. È questo uno dei quiz più interessanti per il pubblico che si scontra con La Ghigliottina presente come ultimo gioco ne L’Eredità in onda in contemporanea su Rai 1.

Avanti un altro 2020 – il cast della nuova edizione

Intanto nel cast dell’edizione 2020 ci saranno nuovi personaggi. Tra questi Laura Cremaschi che cambia ruolo. La showgirl nelle ultime due edizioni è stata la Bonas del game show. Adesso si trasforma nella Regina del web. Il ruolo di Bonas 2020 viene ricoperto dalla ventunenne Sara Croce. I telespettatori la ricordano per essersi classificata quarta nel concorso Miss Italia 2017.

Presente inoltre, secondo le indiscrezioni dell’ultima ora, anche Follettina Creation all’anagrafe Maria Grazia Catalano. La star di YouTube e Instagram si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo per essere stata presente sia a Ciao Darwin che nei programmi di Barbara D’Urso. In particolare la puntata di Ciao Darwin alla quale ha partecipato era quella in cui si sfidavano il mondo del Web e quello della Tv. Per la precisione era il 17 maggio del 2019.

Adesso la rivedremo in un ruolo completamente diverso e soprattutto dovrebbe essere ospite quotidiana del cosiddetto Minimondo di Avanti un altro.

Avanti un altro – i personaggi confermati dalle precedenti edizioni

Dovrebbe essere confermato L’alieno, uno dei personaggi storici più amati dai telespettatori. Ricordiamo che il Minimondo è un piccolo mondo parallelo che si muove intorno alla trasmissione. Sono delle caricature con le quali il conduttore interagisce nel corso della game show.

Tra i personaggi del Minimondo ci sono anche lo Iettatore, la Bona sorte, la Supplente, la Ventriloqua. Presente anche Mirko Ranù che dopo aver interpretato L’Uomo talent nelle edizioni precedenti, si trasforma nel Supereroe.

In passato ha fatto parte del Minimondo anche Daniel Nilsson il modello di origine svedese-americana dal fisico statuario che é finito poi a Ballando con le stelle. Dovrebbero esserci anche lo Straniero, il Sindaco, la Vecchia, e forse anche lo Scienziato pazzo interpretato dall’attore Romano Talevi.

Ricordiamo anche Alessia Macari che, nelle edizioni passate, aveva interpretato la Ciociara.