Una settimana d’amore Bianca Guaccero presenta film per San Valentino

Lunedì 10 ore 16.30 Emergenza d’amore

Con Alison Sweeney, Greg Vaughan, Edward Asner

Jeff è un vigile del fuoco che ha perso il padre quando era piccolo, Jenny una operatrice del 911 con due bambini che ha “perso” il marito, scomparso nel nulla. Jeff ha un incidente sul lavoro e decide di affittare una camera al piano terra della casa di Jenny, che ha problemi economici. Tra i due sboccerà qualcosa di più di una reciproca simpatia.

Martedì 11 ore 16.30 Il dolce sapore dell’amore

Con Nikki Deloach, Dylan Neal, Justine Warrington

Natalie è la proprietaria di un’attività che vende cupcake ma fatica a tirare le somme a fine mese: un giorno scopre di essere stata inclusa in una inaspettata eredità e di essere comproprietaria di un edificio un tempo sede di una famosa pasticceria. Deve però convincere Eric, il nipote della defunta e proprietario al 75per cento a riaprire l’attiva, impiegando così tutte le energie nel suo sogno di una vita.

Mercoledì 12 ore 16.30 Ritrovarsi a San Valentino

Con William Baldwin, Stefanie von Pfetten, Julia Benson

Julia ha una pasticceria nel centro di Portland, un locale storico. Nick si occupa di ristrutturazioni immobiliari insieme al cognato Kyle. Julia e Nick hanno in comune la passione per la fotografia, e si conoscono on line, su un sito di appassionati, o per meglio dire meglio si conoscono i loro avatar. Iniziano così a chattare e decidono d’incontrarsi. Ma quando si vedono accade l’imprevedibile… Non sono affatto due perfetti sconosciuti ma ex marito e moglie. Dopo il divorzio Nick e Julia non si sono più visti né sentiti per diversi anni. Superata la sorpresa, i due decidono di diventare amici, continuando però la ricerca del partner ideale, nell’eterno gioco degli appuntamenti, ma nessuno dei due ha fatto i conti con l’altro… e con se stesso.

Giovedì 13 ore 16.30 La rosa di San Valentino

Con Danica McKellar, Cameron Mathison, Damon Runyan

Henry ed Helen sono grandi amici dai tempi del college. Entrambi sono accomunati da una grande passione per i fiori, le piante e la natura. Durante un ballo in maschera, Helen crede di aver trovato in Charles, un giovane e brillante avvocato molto affascinante, l’uomo della sua vita con cui poter trascorrere un piacevolissimo San Valentino ed Henry fa di tutto perché tra i due le cose funzionino. Ma qualcosa va storto.

Venerdi 14 ore 16.30 Ricomincio da San Valentino

Con Nicky Whelan, Greg Vaughan, Emma Burdon-Sutton

Kat è una manager, in apparenza realizzata, ma che non riesce a innamorarsi. Grazie però a un incantesimo magico, che le farà rivivere ripetutamente il giorno di San Valentino, riuscirà a trovare il vero amore.