The Good Doctor 3 – serie tv Rai 2 dal 14 febbraio anticipazioni

Rai 2 trasmette The Good Doctor 3 a partire dal prossimo 14 febbraio 2020. L’appuntamento è in prime time. La serie arriva in Italia in prima visione assoluta.

Protagonista è come sempre il dottor Murphy interpretato da Freddie Highmore, l’attore inglese festeggia, almeno in Italia, una singolare ricorrenza. Infatti proprio il giorno dell’esordio, il 14 febbraio, Freddie Highmore compie 28 anni.

Anticipazioni terza stagione

Con la terza stagione di The Good Doctor, torna il giovane chirurgo Shaun Murphy affetto da disturbi dello spettro autistico. Inoltre Murphy soffre anche della sindrome del Savant.

Ricordiamo che tale sindrome indica una serie di ritardi cognitivi presenti in una persona che però riesce a sviluppare una abilità particolare, e sopra la norma, in un settore specifico. Nel caso di Shaun Murphy la sua abilità è nel settore medico.

La fiction, fin dalla prima stagione, è basata sul serial sudcoreano scritto da Yaebeom Park. Il romanzo aveva proprio come titolo The Good Doctor ed è poi diventato una serie statunitense, creata da David Shore e dalla star di Lost e Hawaii Five-O, Daniel Dae Kim.

The Good Doctor 3 – trama generale

Nella terza stagione di The Good Doctor Shaun Murphy continuerà ad operare nell’unità chirurgica di Saint Bonaventure Hospital di San Jose nello stato della California. Ancora una volta dovrà mettersi alla prova per farsi apprezzare dai colleghi del settore dove lavora e opera.

Oramai sono già note le sue capacità di salvare vite umane. E soprattutto ha cercato di far capire sia ai colleghi, e soprattutto ai superiori, il suo intuito nel fare diagnosi tempestive, precoci e precise.

Accanto all’aspetto professionale, Shaun Murphy non dimenticherà la sfera sentimentale. Infatti la domanda che molti telespettatori si sono fatti fin dalla prima stagione, riguarda proprio l’assenza di una figura femminile accanto al dottorino.

Vedremo adesso se nelle nuove puntate Murphy riuscirà finalmente a trovare l’amore. Ricordiamo che la seconda stagione era terminata con il dottor Murphy che aveva tentato di chiedere un appuntamento alla collega Carly Lever (Yasica Nicole). Questa mossa aveva sorpreso molti dei suoi colleghi ma anche i fan televisivi a livello internazionale. Infatti tutti immaginavano che The Good Doctor fosse innamorato della sua coinquilina Lea Dilallo (Paige Spara).

La serie si compone in tutto di 18 episodi che, secondo la programmazione finora proposta da Rai2, dovrebbe comprendere tre episodi puntata per un totale di sei serate.

The Good Doctor 3 – il cast completo

Il cast completo della terza stagione di The Good Doctor.