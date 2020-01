Maria Grazia Cucinotta rivela di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. L’attrice è stata ospite di Vieni da me, il talk show condotto nel day time pomeridiano di Rai 1 da Caterina Balivo. La Cucinotta, arrivata per pubblicizzare il suo spettacolo teatrale, è reduce dallo spot dell’acqua Uliveto di cui è stata testimonial accanto allo storico protagonista Alessandro del Piero.

Maria Grazia Cucinotta rivela il suo rapporto con la chirurgia estetica

La pubblicità dell’Uliveto con la Cucinotta ha fatto molto discutere ed ha suscitato notevolissime perplessità.

Infatti secondo molti osservatori, compresi i fan dell’attrice, la Cucinotta avrebbe fatto ricorso a troppi ritocchini estetici che le avrebbero cambiato molto l’espressione del viso fino a renderla irriconoscibile.

Sul web infatti spesso si sono rincorse domande di persone che chiedevano se davvero l’attrice testimonial di questo famoso marchio di acqua minerale fosse la Cucinotta. Una donna la cui bellezza mediterranea era indiscutibile e aveva catturato l’interesse di molti registi tra i quali lo stesso Massimo Troisi che l’aveva lanciata nel suo ultimo film Il Postino.

È apparso subito evidente che Maria Grazia Cucinotta voleva smentire tutte queste voci che si sono rincorse sui suoi presunti ritocchini facciali. Infatti Caterina Balivo le ha rivolto specificamente la domanda: “è vero che hai fatto ricorso alla chirurgia estetica?”

La domanda ha avuto un netto diniego.L’ospite di Caterina Balivo ha svelato, però: “le uniche concessioni che mi sono permessa sono legate all’acido ialuronico che rende più morbida e vellutata la pelle”.

In effetti la Cucinotta non ha convinto del tutto telespettatori. Perché sono continuate a susseguirsi osservazioni sulla veridicità di quanto aveva affermato.

La Cucinotta e il tempo che passa

Maria Grazia Cucinotta, inoltre ha ribadito che non ha timore del tempo che passa e delle ingiurie che può lasciare sul viso delle donne.

Perché si può essere belle anche a cinquanta anni ed oltre. Ci ha tenuto a sottolineare che non ci si può mettere in competizione con le ragazze di oggi che hanno 20 o 30 anni. Ed è a loro che adesso è spianata la strada, come è giusto che sia. Ma non per questo lei rinuncia al suo charme e a suo appeal. Ognuno deve vivere al meglio la propria età.

Lo spettacolo teatrale Figlie di Eva con la Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta è arrivata dalla Balivo a pubblicizzare lo spettacolo teatrale Figlie di Eva, di cui è protagonista insieme a Vittoria Belvedere, Michela Andreozzi, Marco Zingaro. Con la regia di Massimiliano Vado. Sarà in scena a Roma, alla Sala Umberto fino al 9 febbraio prossimo.

Vieni da me è fruibile su RaiPlay.