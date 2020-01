Il 2 febbraio 2020 sul canale 56 del Digiale Terrestre debutta HGTV – Home & Garden Tv, brand globale del gruppo Discovery dedicato al mondo della casa e a chi la vive.

Già punto di riferimento a livello internazionale, il nuovo canale di factual entertainment targato Discovery offre un palinsesto incentrato sulla casa. Si va dalla compravendita alle seconde abitazioni, dagli arredi alle ristrutturazioni, dall’arte del ricevere al desiderio di evasione fino ad arrivare alle case vacanza.

Su HGTV – Home & Garden TV si fanno affari, si costruisce con l’assistenza degli esperti del canale. La nuova tv è un vero e proprio viaggio alla scoperta di una delle grandi passioni del pubblico italiano, che ama la casa e, soprattutto, sentirsi a casa.

HGTV – Home & Garden Tv anticipazioni e programmazione dal 2 febbraio sul canale 56

Domenica 2 febbraio si accende la programmazione sul canale 56 del telecomando con una carrellata dei principali programmi che i telespettatori ritroveranno poi in un palinsesto settimanale diviso per giornate tematiche.

Il lunedì sarà dedicato alle regole della casa con “Cortesie per gli ospiti B&B”. E’ lo spin-off di Cortesie per gli ospiti che va alla scoperta dei migliori Bed & Breakfast d’Italia. A giudicarli ci sono Lorenzo Biagiarelli e Max Viola, che dovranno esprimersi rispettivamente nelle categorie di food e interior design. Michela Andreozzi giudicherà l’ospitalità dei proprietari e i servizi offerti.

Il martedì toccherà agli affari e alla compravendita di case. Hai vinto la lotteria e non sai come assecondare tutti i tuoi capricci? È arrivato il momento di sognare in grande con “Ho vinto la casa alla Lotteria” in compagnia di David Bromstad, il genio della lampada degli immobili. Comprare e vendere case sarà più facile.

Il mercoledì sarà la volta delle case più particolari e bizzarre, come quelle di “Vado a vivere in… Minicase”. Diversi agenti immobiliari si cimenteranno con le richieste singolari dei propri clienti alla ricerca di piccoli spazi dove costruire il loro nido.

HGTV programmazione del fine settimana

Il giovedì appuntamento con Paola Marella, volto storico del mondo Discovery, con i titoli cult del genere property: “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”. La mediatrice immobiliare lombarda, con il supporto di un gruppo di architetti, aiuterà i suoi clienti a trovare la casa perfetta o a vendere il proprio immobile.

Il venerdì sarà dedicato alle case vacanza di “Hawaii life”. Agenti immobiliari del posto cercheranno di trovare la sistemazione più adatta alle esigenze dei propri clienti, alla ricerca di una vita – e una casa – da favola, in località paradisiache.

Il sabato sarà a tema ristrutturazioni e lavori fai da te insieme a Chip e Joanna di “Casa su misura”, veri e propri esperti del mestiere. I due coniugi aiuteranno diverse coppie ad ottenere la casa dei loro desideri, ristrutturando e riportando all’antico splendore vecchie abitazioni.

HGTV – Home & Garden TV – dove vederla

HGTV – Home & Garden TV è visibile al Canale 56 del Digitale Terrestre. Lo streaming del canale e i contenuti on demand saranno disponibili anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).