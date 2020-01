La confessione è arrivata all’ultima puntata di stagione oggi, venerdì 31 gennaio. L’appuntamento è sul canale 9 in prima serata. Il programma condotto da Peter Gomez conclude il ciclo invernale di interviste con due ospiti dalle storie personali e professionali molto differenti. Si tratta del giornalista e scrittore Paolo Brosio e dell’attrice ex icona della trasgressione Eva Robin’s.

La confessione 31 gennaio – ultima puntata con Paolo Brosio e Eva Robin’s

Ed è proprio l’artista bolognese a rivelare al conduttore, durante la lunga intervista: “Mi dispiace che Berlusconi abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato“.

Eva Robin’s ammette di non conoscere direttamente ‘Berlusca’ ma di considerarlo ‘troppo simpatico’.

La conoscenza da parte della Robin’s è indiretta: “Ho delle amiche transessuali che sono state in villa da lui e che mi hanno detto che è veramente un uomo d’altri tempi, molto galante, come non ne esistono più“.

Tuttavia l’attrice si dispiace che il Cavaliere “abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato“. Il direttore de ilfattoquotidiano.it obietta: “Le sue amiche sicuramente sono molto riservate, però qualcosa le avranno raccontato del bunga bunga: ormai tutti sanno tutto“.

“Mi hanno detto solo che in ogni bagno c’era un fondotinta… e non era per le ragazze” – spiega l’ex icona della trasgressione – “Ha fatto tanto bene a queste ragazze, irriconoscenti per altro”.

La confessione – Paolo Brosio

Peter Gomez accoglie per la puntata finale anche Paolo Brosio. Il giornalista racconta la sua vita personale e la conversione a cui è arrivato anni fa. Un lungo intervento nel corso del quale Gomez si confronta con la capacità del suo interlocutore di reagire agli eventi della vita.

La confessione ha la durata di un’ora e dieci minuti. E’ prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.