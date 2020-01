La5 manda in onda questa sera il Tv movie L’amore non muore mai che fa parte del ciclo di film dal titolo Inga Lindstrom. L’appuntamento è sul canale 30 del digitale terrestre alle 21:10.

La storia raccontata è di genere sentimentale ed è stata realizzata appositamente per il piccolo schermo. La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione risale al 2016. Il film tv è stato trasmesso l’ultima volta lo scorso luglio 2019 su Canale 5.

Inga Lindstrom: L’amore non muore mai – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del film tv L’amore non muore mai sono i seguenti: Cornelia Ivancan (Il prezzo della resa), Björn von der Wellen, Jeanne Tremsal, Thomas Kügel, Tom Radisch, Jan Uplegger, Fredy Hund, Matti Boustedt. La regia è di Marco Serafini, regista lussemburghese di origini italiane.

Le riprese si sono svolte in Germania e in Svezia, in particolare a Stoccolma e in una piccola isola immaginaria che nella storia raccontata si chiama Ängelsund. Il titolo originale del film tv è: Inga Lindström: Liebe lebt weiter.

Tutte le pellicole del ciclo Inga Lindstrom sono ispirate ai romanzi della scrittrice Christiane Sadlo di origine tedesca.

Inga Lindstrom: L’amore non muore mai – trama del film in onda su La5

La trama del film ha come protagonista Britta Larsson (Cornelia Ivancan), una dottoressa che lavora in un ospedale di Stoccolma. La giovane professionista è stata fidanzata per molti anni. Ma il ragazzo che rappresentava l’amore della sua vita, è purtroppo morto in un incidente in barca.

Ogni anno a settembre, nella ricorrenza in cui il fidanzato è morto, Britta lascia per alcuni giorni il suo lavoro e si reca nella piccola isola svedese di Ängelsund. Qui aveva l’abitudine di recarsi con il fidanzato Matti (Tom Radisch).

Per onorarne la memoria, Britta si ferma sulla spiaggia proprio di fronte dove è avvenuto l’incidente in barca e getta in mare una bottiglia. All’interno lascia un messaggio per il suo amato. Spera in questo modo di poter comunicare con il suo spirito.

Il finale del film apre alla speranza

La parte finale del film è la più romantica ed emozionante. Una volta, quando Britta si reca sull’isola per il consueto rituale, conosce l’affascinante Jonas (Björn von der Wellen). I due sono stati bloccati da una tempesta improvvisa sull’isola. Sono così costretti a trascorrere del tempo insieme. Tra i due l’attrazione è immediata. Jonas si innamora a prima vista di Britta ma dovrà fare i conti con una situazione drammatica.

Intanto lui stesso ha perso la moglie e non è ancora pronto per un nuovo amore. Ma è soprattutto Britta che non se la sente a mettere da parte il suo dolore per farsi coinvolgere in una nuova esistenza.

Alla fine però accade un evento imprevisto che rimette tutto in discussione. L’happy ending è assicurato.