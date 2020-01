L’edizione 2020 del Festival di Sanremo è avvolta nel mistero per quanto riguarda l’assenza di Jovanotti. Infatti l’artista avrebbe dovuto essere presente come superospite in più di una serata nel corso della kermesse sanremese. Invece di Jovanotti non si parla più.

L’unica certezza è che non sarà presente a Sanremo 2020. Si parlava agli inizi della triade Amadeus, Fiorello, Jovanotti a cui si era aggiunta poi la presenza di Tiziano Ferro. Invece sembra addirittura che l’artista non sia attualmente in Italia. A meno che non sia un escamotage per alimentare la curiosità su una presenza che in pochi giorni è diventata assenza.

Sanremo 2020 mistero Jovanotti – Il cantante annuncia su Instagram il suo forfait

È stato lo stesso Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, a dare una spiegazione della sua assenza oramai certa a Sanremo 2020. Infatti ha pubblicato una storia su Instagram annunciando di volersi dedicare nel 2020 ad altri impegni.

Quando sono diventate più insistenti le voci della sua presenza a Sanremo 2020, ha fatto una telefonata al suo amico Amadeus per comunicargli che non sarebbe stato presente all’edizione del festival da lui condotta perché aveva altri progetti. Cade così definitivamente l’ipotesi Jovanotti per Sanremo 2020.

Sanremo 2020 arrivano Ghali ed Emma al Teatro Ariston.

Ci sono altri ospiti che arrivano all’Ariston oltre la presenza di Emma Marrone, già confermata.

Il primo è Ghali. È stata la stessa azienda di viale Mazzini insieme all’ufficio stampa Goigest, che gestisce il cantante, ad annunciarne la presenza. Ghali sarà super ospite venerdì 7 febbraio. Presenterà un medley dei suoi successi e il secondo estratto del suo nuovo album DNA, in uscita il prossimo 20 febbraio.

L’annuncio è arrivato proprio nella settimana in cui la sua Boogeyman, il singolo che anticipa DNA, è il primo nella classifica ufficiale in Italia (FIMI). E preclude al lancio del nuovo progetto internazionale. In effetti Ghali pubblicizza anche il suo concerto milanese l’8, il 9 e il 10 maggio.

Sanremo 2020 – Wilma De Angelis contro Amadeus

Wilma De Angelis non figurava tra gli invitati per il Gran Galà sui 70 anni del Festival, previsto il 3 febbraio. La cantante ha partecipato qualche giorno fa al programma Chiamate Mara 3131. Qui ha confessato di esserci rimasta davvero male.

Alla Venier ha detto testualmente: «tu Mara puoi capire la mia delusione. Mi sono permessa di scrivere in merito due righe su Instagram che hanno scatenato il putiferio. Mi ero preparata anche un abito di pizzo molto bello».

A questo punto Mara Venier ha risposto: «Io non so come sono andate le cose e non voglio saperlo. Ma visto che oramai il vestito ce l’hai, ti invito ufficialmente a Domenica In a Sanremo. Ti voglio sul palco dell’Ariston».