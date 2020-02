Un Natale con amore Tv8

Tv8 trasmette questa sera i film tv dal titolo Un Natale con amore. L’appuntamento è su canale 8 del digitale terrestre oppure sul canale 508 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola è in palinsesto alle 21:30. È di genere sentimentale ed ha la durata di un’ora e mezza. La produzione tra Stati Uniti e Canada è datata 2018.

Un Natale con amore – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del tv-movie Un Natale con amore è composto dai seguenti attori: Kimberley Sustad, Paul Campbell (Un Natale da favola), Kathie Lee Gifford, Giles Panton, Ryan Alexander McDonald, Dolores Drake, Natalie Sharp. La regia è di Michael Robison.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver nella Columbia Britannica.

Una curiosità: nella pellicola ci sono alcune incongruenze. Ve ne raccontiamo una. Quarantatré minuti dopo l’inizio del film, il protagonista maschile taglia un pezzo di legno che viene così diviso in due. Nella ripresa successiva si vede il pezzo di legno tornato intero.

Un Natale con amore – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la giovane Paula Mayer (Kimberley Sustad), una antiquaria di Saint Louis. La ragazza è fidanzata da tempo con Daniel O’Brian (Giles Panton), un avvocato in carriera. Il loro rapporto scorre quasi malinconicamente essendosi spenta la scintilla della passione.

Finalmente Daniel si decide a chiedere Paula in sposa. Ma la giovane accetta a malincuore la proposta di matrimonio. Nessuno si è accorto che il legame tra i due non ha più la medesima intensità di prima.

L’unica a rendersi conto dei nuovi sentimenti di Paula è la zia Jane (Kathie Lee Gifford). L’anziana signora Invita la nipote nella sua casa di Nantucket. Al suo arrivo Paula decide di visitare la vicina isola di Martha’s Vineyard. Qui incontra Gery Conover (Paul Campbell), l’affascinante proprietario di una locanda del posto.

Quando decide di ripartire purtroppo un improvviso temporale la blocca sull’isola. E Paula finisce per rifugiarsi nella locanda di Gery. Poiché sull’isola ci sono alcuni festeggiamenti locali, la giovane antiquaria decide di seguirli avendo come cicerone proprio Gery.

Il finale del film

Nella parte finale del film tra i due si instaura subito un rapporto molto più intenso della semplice amicizia. Paula comprende di essere innamorata dell’uomo. Ma appena il tempo migliora torna a Nantucket. La zia Jane si accorge subito che la nipote è finalmente innamorata davvero. Le dice chiaramente che l’incontro avuto è un vero e proprio dono di Dio. Adesso non ha più problemi di identità sentimentale e sa chi è l’uomo della sua vita.

Anche Daniel non riesce a stare lontano da Paula per molto tempo. E arriva un giorno a Nantucket per incontrarla. Tra di loro ci sono ancora delle difficoltà che i telespettatori scopriranno fino alle all’happy ending conclusivo.