Si avvicina la data di esordio de L’Isola dei Famosi 2020. E già da tempo si rincorrono le voci sui possibili naufraghi che in Honduras dovranno spaccare cocchi e cercare pesci in maniera molto artigianale per sopravvivere.

I nomi che si rincorrono sono tanti e vanno dallo spettacolo, persino alla politica. Naturalmente a fare la parte del leone sono già personaggi provenienti da altri reality. Tra questi il Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip, Uomini e Donne e anche il mondo della musica neomelodica napoletana.

L’isola dei Famosi 2020 – addio di Alessia Marcuzzi e arrivo di una nuova conduttrice

La conduzione di Alessia Marcuzzi a L’isola dei Famosi è oramai archiviata. Mediaset ha comunicato che la Marcuzzi non sarebbe stata più la padrona di casa del reality di Canale 5 perché per lei ci sono in arrivo nuovi progetti. La scelta è stata fatta di comune accordo.

A sostituire la conduttrice dovrebbe arrivare Ilary Blasi in cerca di un rilancio dopo l’esperienza negativa di Eurogames, andato in onda lo scorso autunno 2019 con scarsissimo gradimento di pubblico. Tra le voci che circolano si fa anche l’ipotesi di Alvin come inviato. Si potrebbe così ricostruire la coppia che aveva gestito proprio Eurogames. Infatti i due erano stati colleghi di conduzione.

La prima naufraga ufficiale è Alessia Macari

Intanto, mentre si rincorrono i rumors per i futuri naufraghi, c’è già un nome ufficiale. Si tratta di Alessia Macari. La sua presenza è stata già confermata da Alfonso Signorini. Ricordiamo che la Macari ha alle spalle un nutrito curriculum in fatto di reality. È stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Inoltre è una frequentatrice costante dei salotti di Barbara D’Urso. Ha esordito come Ciociara nel minimondo di Avanti un altro! e poi ha tentato di ripulire la sua immagine nel programma di Rai 1 Tale e Quale Show.

Ma ci sono anche altri due nomi hanno una grande probabilità di diventare ufficiali. Si tratta di Rosanna Lambertucci e di Alessandra Mussolini. L’ex conduttrice storica di Più sani e più belli, potrebbe diventare una naufraga alla non più giovane età di 75 anni.

Sembra che Mediaset voglia fortemente la Lambertucci. Mentre un altrettanto e intenso corteggiamento è rivolto ad Alessandra Mussolini. La politica così arriverebbe di nuovo sulle spiagge dell’Honduras e si potrebbe scrivere una nuova pagina per i naufraghi affamati.

La presenza di Alessandra Mussolini farebbe da contraltare, dal punto di vista degli schieramenti politici, alla partecipazione di Vladimir Luxuria ex deputata di Rifondazione Comunista.

L’isola dei Famosi 2020 – gli altri probabili naufraghi

Per gli altri probabili naufraghi, si parla anche di Marco Baldini, l’ex spalla storica di Rosario Fiorello, e di Eleonora Giorgi che ha già partecipato al Grande Fratello Vip 3. Fra gli altri nomi che circolano c’è anche Alberto Mezzetti. L’ex vincitore dell’edizione 2018 del Grande Fratello targato Barbara D’Urso, era scomparso e sembrava essere ricaduto nel cono d’ombra dell’anonimato.

Gli altri nomi sono i seguenti: Rosario Miraggio, cantante neomelodico napoletano, Sara Tommasi, ex Isola dei Famosi, Milly D’Abbraccio, Maria Giovanna Elmi già naufraga all’Isola dei Famosi su Rai 2. Infine anche Maria Monsè che ha già partecipato al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi.