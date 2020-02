Domenica 2 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, va in onda la prima puntata di Enjoy Ridere fa bene. Con la conduzione di Diana Del Bufalo, accompagnata da Diego Abatantuono.

Due squadre di comici, una capitanata da Gigi & Ross e l’altra dai Panpers, affrontano una serie di sfide in cui devono ballare, cantare, recitare.

Solo il pubblico in studio potrà votare l’esibizione che ha più gradito. Diego Abatantuono non può votare ma potrà influenzare il giudizio dei votanti. L’ospite della prima puntata è Federica Nargi.

L’obiettivo della trasmissione è quello di finanziare i progetti di solidarietà di Mediafriends.

Enjoy Ridere fa bene diretta 2 febbraio 2020 prove squadre ospiti prima puntata

Diego Abantatuono, seduto in giuria, saluta i suoi colleghi Scintilla e Dino Abbrescia. Infine presenta la conduttrice: Diana Del Bufalo.

Nella puntata si sfideranno le squadre di Gigi & Ross e i Panpers. Ad ogni sfida vinta si vinceranno mille euro. Sarà quindi fondamentale aggiudicarsi più prove possibile per finanziare i progetti solidali di Mediafriends.

Gigi & Ross sostengono un progetto a Napoli per i quartieri difficili. I Panpers invece vogliono sostenere una scuola milanese.

Si inizia subito con la prima prova. Gigi & Ross schierano Barbara Foria e Tony D’Ursi , in “Vai di musical” interpretano una simpatica scenetta parlando attraverso le canzoni. I Panpers invece scelgono Francesca Manzini e partecipa anche scintilla. In “Vai di social” vogliono emulare un gif animata in cui simulano una rapina. La prima sfida è vinta da quest’ultimi.

Nella prova “Vai di gag” i Panpers schierano Gianluca Impastato che interpreta un nuovo personaggio : John Palinsesto. Il suo mestiere è inventare nuovi format per la prossima stagione televisiva per Mediaset. Tra questi “Uomini e donnole” e”C’è imposta per te”. Ha anche inventato il canale Equitalia 1.

Tony D’Ursi per “Vai di ballo” si esibisce un mix di danze tra cui reggaeton, bachata e macarena. Avevo già notato le sue doti ballerine in Colorado.