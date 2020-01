C’è posta per te diretta 11 gennaio. Questa sera, su Canale 5, Maria De Filippi inaugura la nuova edizione di C’è Posta per te. Alle 21:25 andrà in onda la prima puntata della stagione che celebra il ventennale del programma.

C’è posta per te diretta 11 gennaio – Maria De Filippi ospita Johnny Depp

Maria De Filippi salta in sella, dunque, e prova a riprendersi lo scettro di regina del sabato sera televisivo. Lo fa affidandosi alla formula che funziona da venti anni e – ha garantito nei giorni scorsi – a nomi di caratura internazionale. All’esordio dell’11 gennaio ospita la star hollywoodiana Johnny Depp, ma ci saranno anche il nostro Luca Argentero e la moglie Cristina Marino.

L’obiettivo sarà se sempre lo stesso: portare in video le storie dei protagonisti. Che si tratti di storie d’amore, gioia, dolore, tentativi di ricongiungimento o sogni da realizzare, la celebre busta di C’è posta per te proverà a mettere lo zampino lì dove ce n’è più bisogno. Vedremo durante la diretta se e con quali sorprese.

Le prima puntata sarà anche un banco di prova nella sfida a distanza con Meraviglie, su Rai 1. Sette giorni fa, Alberto Angela ha fatto registrare ottimi risultati negli ascolti e chissà che non possa dare filo da torcere ad un programma pur profondamente diverso come quello di Maria De Filippi.