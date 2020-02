Lunedì 3 febbraio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda GF Vip 4, con la conduzione di Alfonso Signorini.

Nella nona puntata entrerà nella casa Eva Robins che rivelerà di aver avuto un flirt con Antonio Zequila negli Anni Novanta. Il conduttore inoltre indagherà sui pochi giorni che hanno trascorso insieme Pago & Serena che sembrano essersi riavvicinati.

Infine il meno votato nel televoto tra Barbara, Carlotta, Michele e Patrick non abbandonerà il gioco ma sarà il diretto candidato delle prossime nomination.

GF Vip 4 diretta 3 febbraio 2020 nona puntata nominati televoto sorprese

Il conduttore introduce la nona puntata occupandosi di Pago & Serera. I due hanno trascorso finora 72 ore insieme e sembrano aver ritrovato la complicità di un tempo.

Alcuni inquilini sono entusiasti del loro riavvicinamento mentre altri pensano che sia una trovata pubblicitaria. Ironicamente Pupo ha riassume la storia della coppia attraverso tre trasmissioni televisive: “Si sono lasciati a Temptation Island Vip, si sono rimessi insieme al Grande Fratello Vip e faranno un figlio a L’Isola dei famosi”.

Rita Rusic, eliminata venerdì scorso, torna nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Adriana Volpe, che la reputa una rivale.

Divise dalla parete di vetro, tra le due intercorre un lungo battibecco. La Volpe viene accusa dalla Rusic di odiare le donne e di aver organizzato un complotto per farla fuori. La produttrice cinematografica non sopporta la perenne aria da maestrina della VOlpe e la sua inclinazione ad essere “la precisina di turno”. Nonostante gli sforzi non riescono a trovare un punto d’incontro.

Antonella Elia si è pentita per aver nominato Rita anziché Fernanda in quanto si è lasciata influenzare dalla Volpe che l’aveva già obbligata a far pace con Fernanda.

GF Vip 4 Antonella Elia tradita dal fidanzato?

Alfonso Signorini si sofferma su Antonella Elia. Il settimanale Nuovo domani pubblicherà delle immagini che ritraggono Pietro, il fidanzato della Elia, in atteggiamenti amorevoli con un’altra donna. Adriana Volpe, chiamata in disparte nella mistery room, avrà il difficile compito di raccontarle la verità in modo riservato.

Una volta appresa la notizia, Antonella non sembra essere così scossa, forse perché Adriana cerca di rincuorarla spiegandole di non cadere nel tranello del gossip. Posta di fronte alle immagini però Antonella è incredula. La donna ritratta è Fiore Argento, una sua ex fidanzata. Alla Elia ha sempre raccontato di sentirla raramente. Come prevedibile, gli uomini minimizzano la questione mentre le donne la ingigantiscono.

GF Vip 4 Il verdetto del televoto

E’ giunto il momento di svelare l’esito del televoto. I nominati sono Barbara, Michele, Patrick e Carlotta. Il pubblico finora salva le due donne. Per alimentare la suspance, il nome del terzo salvato verrà svelato più tardi.

Intanto Michelel Cucuzza è accusato da tutti gli inquilini di essere un bugiardo e un abile stratega. Avendo timore che gli altri volessero colpirlo, ha scelto di colpire per primo. In particolare Montovoli lo accusa di non essere una persona sincera e che da regolamento non può accordarsi con altri per le nomination.

Chi invece ha stretto una forte amicizia sono Antonio e Patrick. I due sono inseparabili e trascorrono le giornate divertendosi e facendosi scherzi a vicenda.

Patrick esce nuovamente indenne dal televoto mentre Michele Cucuzza risulta il meno votato. Il giornalista non sa che in realtà non è stato eliminato e la verità gli verrà rivelata solamente una volta giunto in studio. Felice di essere ancora in gioco, Cucuzza rientra tra gli sguardi esterrefatti degli inquilini. Egli però è il primo candidato delle prossime nomination.

GF Vip 4 diretta 3 febbraio 2020 il videomessaggio di Fiorello

Fiorello ha registrato un breve videomessaggio per il Grande Fratello. E’ appassionato telespettatore del reality e non esclude che in futuro possa entrare nella Casa mascherato.

Carlotta Maggiorana da qualche tempo sta soffrendo dentro la Casa. Vuole andare via perché le manca la sua famiglia e non ha più voglia di rimanere rinchiusa. Ha avuto anche delle crisi di panico. Per tali motivi ha scelto di abbandonare il gioco.

Nel frattempo è entrato Pupo che è posto davanti al microfono sul palco allestito dagli autori. Deve far finta di essere congelato e solo la Elia può riscaldarlo recitando la prima strofa di Su di noi. L’artista canta il suddetto brano insieme agli Vip.

Ora il conduttore si concentra su Antonio Zequila. Il rinomato seduttore viene messo di fronte ad alcune donne che sostengono di aver avuto un flirt con lui.

Tra queste c’è Eva Robins che gli rinfaccia di non citarla mai quando parla della sua lista di conquiste. Zequila ammette davanti alle telecamere di aver avuto una liaison con Eva.

GF Vip 4 Le nomination

Ci si avvia alla conclusione della puntata con le nomination. Iniziano con le votazioni palesi: Adriana, Barbara, Paola, Paolo, Patrick, Michele, Pago e Fabio. Potranno votarsi solo tra loro. Gli immuni invece voteranno segretamente.

Per alleggerire il momento, i Vip cantano con Riccardo Fogli Storie di tutti i giorni. Antonella Elia che venerdì era stata scelta dai superboys, ha diritto al suo premio. Trascorrerà una notte nella suite e ha deciso di portare con sè Aristide, Pago e Serena.

Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare tra Michele, Barbara, Adriana e Fabio.

Termina così la nona puntata di GF Vip 4.