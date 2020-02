Italia 1 manda in onda questa sera il film in prima visione dal titolo Auguri per la tua morte. L’appuntamento è in prima serata alle 21:20 sulla rete più giovane di Cologno Monzese. Con questo film Italia 1 realizza la propria controprogrammazione alla seconda serata del Festival di Sanremo targato Amadeus.

Il film ha la durata di un’ora e 35 minuti. La produzione è americana e risale al 2017, ma arriva in prima visione italiana.

Auguri per la tua morte – cast, attori, regia, riprese, location

Il cast del film Auguri per la tua morte è composto dai seguenti attori: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine, Rachel Matthews, Charles Aitken, Laura Clifton, Phi Vu, Jason Bayle. La regia è di Christopher Landon.

Le riprese si sono svolte alla Loyola University di New York, in Louisiana.

Il titolo originale è Happy Death Day, la produzione della Bloom House Production. Il film è stato accolto positivamente dalla critica che ne ha apprezzato soprattutto l’originalità della trama.

Auguri per la tua morte – trama del film in onda su Italia 1

La trama ha come protagonista una studentessa di nome Tree, il cui nome vero è Teresa Gelbman. Dopo essersi ubriacata ad un party, il giorno del suo compleanno, si risveglia nella stanza di un suo compagno di scuola Carter Davis.

La giovane rifiuta di rispondere ad una telefonata del padre ma si incontra poi con Gregory Belter, un suo professore sposato con il quale ha avuto una relazione. Quella stessa notte Tree mentre torna dal party viene uccisa in un tunnel. L’assassino indossa una maschera simile al viso di un neonato.

Quando si risveglia nella stanza di Carter, la ragazza cerca di ripetere tutti gli avvenimenti del giorno precedente. Decide così di cambiare percorso e riesce ad arrivare al party. Però lo stesso viene seguita ed uccisa dall’assassino. Si risveglia di nuovo nella camera di Carter e finalmente comprende che sta vivendo in un loop temporale.

La protagonista rivive ogni giorno la sua morte

La protagonista si trova, così, a rivivere ogni giorno la sua morte. Infatti l’anello temporale, o loop, è un espediente narrativo in cui dei personaggi sono costretti a ripetere esperienze, oppure a rivivere in continuazione vicende già avvenute. Il tema è trattato molto frequentemente nei film di fantascienza. Allora Tree si barrica nella sua stanza per cercare di non morire di nuovo. Ma viene comunque uccisa dal killer che si trovava già dentro casa.

Risvegliandosi spiega a Carter quanto le è accaduto. Il giovane allora le consiglia di sfruttare questa possibilità per cercare di identificare il killer. Trascorre così tutte le seguenti giornate nel tentativo di osservare tutti i sospettati. Ma viene uccisa ogni volta. E si ritrova persino in ospedale dove scopre che la morte le ha procurato un immenso dolore fisico. Quando arriva l’assassino scappa nella macchina di Gregory, ma viene uccisa lo stesso.

In seguito Tree, grazie all’aiuto di Carter, comprende chi è il suo assassino. Si tratta di un criminale evaso dal carcere.

I doppiatori italiani del film

Di seguito i doppiatori del film