Oggi, 5 febbraio, è la seconda serata di Sanremo 2020 e questa è la scaletta. Dopo l’esibizione dei primi 12 Big che è avvenuta nella prima puntata della kermesse canora, devono cantare gli altri 12 artisti. E poi c’è la sfida tra gli altri quattro giovani che fanno parte delle Nuove Proposte.

Sanremo 2020 scaletta 5 febbraio – i 12 Big in ordine di uscita

Ecco, in ordine di uscita sul palcoscenico del teatro Ariston, i 12 restanti Big che hanno parte del cast di Sanremo 2020.

Piero Pelù;

Elettra Lambroghini;

Enrico Nigiotti;

Levante;

Pinguini Tattici Nucleari;

Tosca;

Francesco Gabbani;

Paolo Jannacci;

Rancore;

Junior Cally;

Giordana Angi;

Michele Zarrillo.

Per quanto riguarda il meccanismo di votazione, si esprime, questa sera, solo la Giuria Demoscopica.

Al termine della serata, viene realizzata una nuova classifica che, questa volta, coinvolge tutti i cantanti in gara. La nuova classifica è la somma dalle percentuali di voto ottenute, da ogni canzone, nella prima e nella seconda serata.

Sanremo 2020 scaletta 5 febbraio – le Nuove Proposte

Nella sezione Nuove Proposte è prevista l’esibizione degli altri quattro giovani. Come è accaduto nella serata del 4 febbraio, i ragazzi si sfidano a coppie di due nella formula della sfida diretta. Interpretano i rispettivi brani che sono già noti per essere stati presentati lo scorso ottobre nel programma Italia si! di Marco Liorni.

Ecco le coppie di giovani artisti che si confrontano nel duello a eliminazione diretta.

Martinelli e Lula vs Fasma;

Marco Sentieri vs Matteo Faustini.

Questa sera per le Nuove Proposte vota solo la Giuria Demoscopica.

Le canzoni vincitrici della sfida sono ammesse direttamente alla terza serata. I brani che, invece, hanno perso vengono definitivamente eliminati.

Sanremo 2020 come si vota

Sono quattro le giurie che hanno il compito di decidere il vincitore di Sanremo 2020.

Eccole: demoscopica, sala stampa, televoto e orchestra. Il peso è così ripartito: 33% Demoscopica, 33% sala stampa e 34% televoto.

Giuria demoscopica: è composta da un campione di 300 appassionati di musica. Il loro voto si svolge da casa con un sistema elettronico.

Giuria della sala stampa: è formata dai giornalisti accreditati al Festival per carta stampata, tv, radio e web.

Orchestra: Sono i musicisti e i maestri selezionati dalla Rai oltre a quelli provenienti dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Televoto: Il voto del pubblico avviene attraverso telefono fisso e telefonia mobile, in base al regolamento fissato dall’Agcom. Sono esclusi i sistemi automatici che permettono l’invio di sms e telefonate massive, come ad esempio i call center.

Il Festival è fruibile su RaiPlay