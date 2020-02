Ascolti molto alti per la serata d’esordio del 4 febbraio del Festival di Sanremo 2020. Successo per Amadeus e per Rosario Fiorello.

Ecco i dati nei particolari.

Sanremo 2020 ascolti 4 febbraio – tutti i dettagli

La prima serata di Sanremo 2020 andata in onda dalle 21.35 all’1.27 dopo la mezzanotte, ha catturato dinanzi al piccolo schermo di Rai 1 10.058.000 telespettatori con il 52.2% di share.

La divisione della serata in due parti, ha dato questi dati:

La prima parte della serata, iniziata alle 21.35 e conclusa a mezzanotte precise, ha fatto registrare 12.480.000 telespettatori con il 51.24% di share.

La seconda parte, dopo il Tg 1 di mezzanotte, è iniziata alle 0.05 e si è conclusa alle 1.27. In questa fascia che va molto oltre la seconda serata, i telespettatori sintonizzati sono stati 5.698.000 con 56.22%.

L’anteprima Sanremo Start, dalle 20.51 alle 21.32 è stata dedicata alle sfide delle quattro Nuove Proposte in gara e alla incursione di Rosario Fiorello. In questa fascia oraria ci sono stati 12.841.000 telespettatori con il 43.96%.

Molto bene la striscia “Prima Festival” con 8 milioni 636 mila e il 31.5 di share.

Nella fascia oraria della prima serata Rai 1 ha catturato 12.523.000 telespettatori con 43.9%.

Il picco d’ascolto in termini di telespettatori è stato registrato alle 21.45 con 14 milioni 942 mila, in termini di share alle 00.27 con il 59.6 per cento.

La prima serata del Sanremo 2019 aveva raggiunto 10.086.000 spettatori con share del 49.5%.

Sanremo 2020 ascolti – dichiarazione di Fabrizio Salini

L’Amministratore Delegato Rai, Fabrizio Salini, commenta il risultato d’ascolto della prima serata di Sanremo 2020.

Ecco le sue parole:

“Grazie a tutto il pubblico e grazie a tutta la Rai. La 70a edizione di Sanremo è la dimostrazione che il Servizio pubblico può vincere qualsiasi sfida. Gli spettatori hanno premiato lo sforzo dell’intera Azienda impegnata a costruire un Festival in grado di parlare a tutto il nostro pubblico. È il Sanremo dell’inclusione, dell’accessibilità, della coesione sociale, della difesa della parità di genere e dei diritti civili. È il Sanremo della grande proposta digitale Rai. È il Sanremo che esce dal Teatro per coinvolgere la città. In una parola è il Sanremo del Servizio Pubblico, unica vera guida delle scelte editoriali di una Rai che deve essere di tutti. Grazie al Direttore artistico Amadeus, alle sue scelte coraggiose, alle sue compagne e ai suoi compagni di viaggio, artefici straordinari di questa grande festa per i 70 anni del Festival degli italiani”.

Sanremo 2020 – gli altri programmi legati al festival

Ascolti rilevanti anche per le trasmissioni di Rai1 dedicate al Festival.

“Unomattina” ha avuto un ascolto medio di 971 mila spettatori e uno share del 18.0, mentre “La vita in diretta” è stata seguita da 2 milioni 51 mila ascoltatori e uno share del 15.4.

Su Rai2, “Tg2 Costume e Società” è stato visto da 1 milione 489 mila spettatori con uno share del 9.5%

La Vita in Diretta nella presentazione 1.543.000 persone e 13,13% e nel programma 2.051.000 con 15,40%.