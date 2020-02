L’altro festival 6 febbraio 2020. L’orario preciso del programma dipende da quanto a lungo si protrae il Festival vero e proprio: quello ufficiale restano le 00:45. Sempre in diretta su Raiplay, Nicola Savino si prepara a fare il bis come conduttore, dopo l’esordio. Affiancato dalla misteriosa Myss Keta, da Valerio Lundini, dai Gemelli di Guidonia e dai Vazzanikki.

L’altro festival 6 febbraio 2020, diretta seconda puntata

Già prima che inizi il tempo dedicato a L’altro festival, all’una e venti, scherza Nicola Savino in diretta dal Nutella Stage fuori dall’Ariston. “Quando finisci?” chiede ad Amadeus.

Stasera è Piero Pelù ad aprire le danze de L’altro festival. “Tutti sul palco!” urla accompagnato dalla musica dei i Vazzanikki. Sale quindi anche Nicola Savino. “Nel caso non si fosse capito, è iniziato l’altro festival” annuncia. L’ora è più tarda di ieri, l’una e quarantasette.

Interrogato da Nicola Savino, Piero Pelù si dichiara scontento del risultato raggiunto nella classifica generale del secondo giorno, che viene mostrata poco dopo. Eppure è arrivato terzo. “Medaglia di sbronzo!” dice al proposito Piero Pelù.

L’intervista a Pelù prosegue, con lui che darebbe, dice, il suo terzo posto a Rancore. “Sono qui per festeggiare il rock’n roll”. Si scherza, l’atmosfera è leggera, goliardica. “Zucchero sembrava vestito con una tovaglia tirolese” viene detto.

Anche Myss Keta ha una domanda per Piero Pelù. “Come si fa ad essere così tranquilli sul palco?” gli chiede. “Mi son finito due Rum e Pera, ho fatto stretching, quando è arrivato il mio momento ero super rilassato” dirà. Poi vengono mostrati gli highlights del festival di stasera. “Elettra Lamborghini si è fatta il vestito con il tessuto avanzato ad Achille Lauro” dice Savino.

Elena Capparelli segue dal pubblico, e Nicola Savino la ringrazia per l’opportunità di gestire uno show così “sbottonato”. Entra poco dopo anche Enrico Nigiotti, cantante in gara.

I giornalisti e Nicola Savino parlano della serata, della reunion dei Ricchi e Poveri, scherzosamente definiti “gli Abba italiani”. Gli Eugenio in via di gioia, presenti tra il pubblico, sono invitati da Savino come band ufficiale de l’altro festival.