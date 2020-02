Stasera in Tv giovedì 6 febbraio 2020. Su Rai 1 va in onda la terza serata del 70° Festival di Sanremo, condotto da Amadeus. Il giornalista Paolo Del Debbio continua le sue inchieste su Rete 4 a Dritto e Rovescio.

Stasera in Tv giovedì 6 febbraio programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 20.40, la terza serata 70° Festival di Sanremo. I 24 Campioni in gara reinterpretano altrettante canzoni che hanno fatto la storia del Festival.

Su Rete 4, alle 21.25, il talk show Dritto e rovescio. Con Paolo Del Debbio. Nel programma di approfondimento il giornalista si occupa delle tensioni internazionali ma anche dell’incrememento degli omicidi stradali causati spesso dall’ abuso di alcool e stupefacenti.

Stasera in Tv giovedì 6 febbraio film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.20, il film horror del 2015, Poltergeist. Con Sam Rockwell. Eric Bowen si trasferisce con la famiglia in una nuova casa devo però si verificano strani e inquietanti fenomeni. Un giorno Madison, la figliotte di Eric, entra in un armadio e sparisce. Per ritrovarla la famiglia dovrà fare i conti con una maledizione che risale a molti anni prima.

Su Rai 3, alle 21.20, il film di commedia del 1993, Il figlio della Pantera Rosa. Con Roberto Benigni. A Nizza una bada criminale rapisce la principessa Yasmin e chiede allo sceicco un riscatto di 100 milioni di dollari, oltre all’ abdicazione. L’unico testimone è un gendarme, Jacques. Del caso si occupa Dreyfus che presto scopre che il poliziotto è il figlio illegittimo di Jacques Clouseau.

Su Canale 5, alle 21.25, il film di commedia del 2018, Sconnessi. Con Carolina Crescentini. Lo scrittore Ettore e e sua moglie Margherita invitano i famigliari a festeggiare il compleanno di lui nel loro chalet di montagna. Quando però gli invitati scoprono che la zona non è possibile connettersi ad internet, vengono presi dal panico

Su Italia 1 , alle 21.25, il film thriller del 2017, Scappa Get out. Con Daniel Kaluuya. Chris un giovane afroamericano si fidanza con Rose, una ricca ragazza bianca, e accetta di trascorrere qualche giorno nella tenuta di famiglia. Fin dal suo arrivo, Chris si accorge che qualcosa non va nel comportamento di Rose e dei suoi genitori.

I film TV8 Iris RaiMovie

Su TV8, alle 21.00, il film d’azione del 1991, Double impact – La vendetta finale. Con Jean Claude Van Damme. I gemelli Alex e Chad, separati dalla nascita, si incontrano anni dopo per vendicare la morte del padre, ucciso dal suo socio malavitoso.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1999, Fino a prova contraria. Con Clint Eastwood. Un reporter deve fare un servizio su un condannato a morte. Ma scopre delle incongruenze nelle testimonianze che l’hanno inchiodato e si convince della sua innocenza.

Su RaiMovie, alle 21.00, il film thriller del 2013, Killing season. Con Robert De Niro. Benjamin Fors è un ex soldato americano ritiratosi sugli Appalachi. Un giorno conosce un turista europeo, Emil Kovac.Tra loro c’è sintonia ma Emil nasconde un segreto.

I film stasera su Premium

Su Premium Cinema, alle 21.15, il film drammatico del 2016, Race – il colore della vittoria.Con Stephan James.L’esaltante storia dell’atleta di colore che, con quattro medaglie d’oro, trionfò alle controverse Olimpiadi di Berlino del 1936, diventando il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15, il film d’azione del 2018, Asher. Con Ron Perlamn. Asher è un killer a pagamento al servizio del gangster Avi. L’uomo, che vive un’esistenza solitaria, viene ingaggiato per tre contratti e accetta il lavoro, ma finisce per perdere conoscenza a causa dei suoi problemi di salute. Asher entra così casualmente in contatto con Sophie, una maestra di ballo che deve badare alla madre malata di demenza.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, il film di commedia del 1998, Shakespeare in love. Con Joseph Fiennes. Il giovane William Shakespeare si innamora della bella, ma impegnata, Viola. La vita dei personaggi del film si intreccia a quella dei personaggi delle opere.

Stasera in Tv giovedì 6 febbraio 2020 I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15 , il film di commedia del 2018, Dog days. Con Nina Dobrev. Grazie ai loro amici a quattro zampe, la vita di un gruppo di persone, tra cui Elizabeth, cambierà totalmente: c’è chi troverà un nuovo amico e chi addirittura l’anima gemella.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 , il film drammatico del 2019, Il grande spirito. Con Sergio Rubini. Tonino ha tradito i complici durante una rapina ed è scappato con il malloppo. Nel corso della fuga, s’imbatte in un bizzarro individuo convinto di appartenere alla tribù dei Sioux.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film di commedia del 2004, Saved!Il paradiso di aiuta. Con Jena Malone. Mary, studentessa in un liceo battista, scopre che il suo ragazzo è gay. Non si rassegna e lo seduce: rimane incinta, viene emarginata dalle compagne, ma scopre la vera amicizia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 1995, Spooks: il bene supremo. Con Kit Harington. Sir Harry Prince , capo dell’ antiterrostismo britannico sparisce nel nulla dopo essere stato licenziato. L’ex ufficiale ha il compito di scoprire se l’uomo è ancora in vita.

Su Sky Cinema Suspance, alle 21.00, il film thriller del 2018, Widows- eredità criminale. Con Elizabeth Debicki. Veronica, Alice, Linda e Belle non hanno nulla in comune, eccetto un debito in attività criminali lasciato dai defunti mariti. Insieme organizzano una rapina per recuperare i soldi.