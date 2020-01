Il cantante mascherato 17 gennaio. Questa sera, alle 21:25, Milly Carlucci condurrà su Rai 1 il secondo appuntamento con Il cantante mascherato. Sette le maschere ancora in gara, dopo l’eliminazione di Orietta Berti nella prima puntata. Era celata dietro il costume da unicorno.



Il cantante mascherato 17 gennaio diretta – Seconda puntata con Milly Carlucci – Le maschere in gara e la giuria



Il nuovo talent condotto da Milly Carlucci arriva di slancio alla seconda puntata del 17 gennaio. Il cantante mascherato ha esordito con ottimi risultati negli ascolti e un buon coinvolgimento mostrato dal pubblico. Lo show è sembrato monocorde, con la curiosità di scoprire gli artisti nascosti dietro le maschere come unico vero propulsore. Quell’elemento, però, è stato valorizzato al meglio e la risposta da parte dei telespettatori non si è fatta attendere.

Nella diretta di questa sera torneranno sul palco sette maschere, dunque: il pavone, l’angelo, il mastino napoletano, il mostro, il coniglio, il barboncino e il leone. In postazione giuria sempre Patty Pravo, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Il loro parere sarà fondamentale, insieme a quello del pubblico da casa, per stabilire chi continuerà la sua avventura e chi dovrà calare la maschera.

L’attenzione, oltre che sule esibizioni, sarà tutta per gli indizi che i protagonisti e Milly Carlucci dissemineranno qua e là per smascherare i cantanti. Oppure, perché no, per depistare l’intuito del pubblico e dei giurati.

Il cantante mascherato 17 gennaio – Milly Carlucci inizia la puntata con l’esibizione dell’angelo

Milly Carlucci riassume la prima uscita ed alimenta il mistero sulle identità ancora da scoprire.

Poi, presenta le giuria. Sul bancone dei giurati c’è una corona, destinata a chi indovina I’dentità del cantante eliminato. Il re o la regina avrà il compito, a fine puntata, di confermare o meno la scelta della giuria. Questa sera indossala corona Flavio Insinna, che era riuscito ad identificare Orietta Berti.

La puntata del 17 gennaio inizia con l’esibizione dell’angelo.

Il pubblico può votare sul profilo Instagram de Il cantante mascherato: chi riceverà più ‘like’ andrà direttamente alla terza puntata.

L’indizio dell’angelo: “Gli estremi si completano. Ma che senso avrebbe l’inferno se i dannati non fossero in grado di sognare il paradiso? Ho commesso degli errori e mi sono allontanato da qualcuno di molto importante, nella vita. Devo tornare a volare e non so se ne sono capace. Ho perso le ali ed è stato doloroso, non ricrescono così per miracolo”.



Prima di cantare “Diavolo in me” di Zucchero, sfida la giuria: “Io sono un angelo ma ho il diavolo in me. Voi siete cinque diavoli. C’è qualcosa di angelico in voi?”.

Patty Pravo: “Questo ragazzo è molto bravo e penso venga da un talent. Credo sia un uomo e, siccome aveva parlato dei problemi, ho pensato a Valerio Scanu“. Ilenia Pastorelli: “Quest’angelo è molto bravo, sia a livello canoro che nella messa in scena. Se è un uomo è anche bravo a camminare con i tacchi”.



Guillermo Mariotto: “La performance? La versione gay di Zucchero Fornaciari. Potrebbe essere Valerio Scanu“. Francesco Facchinetti: “Mi è venuto in mente Francesco Renga che ha cantato ‘Angelo’. Flavio Insinna parla di Damiano dei Maneskin, Ilenia Pastorelli vira su Valerio Scanu (prima fa una battuta nominando Alfonso Signorini, che sta conducendio il GFVip4).

Il cantante mascherato 17 gennaio diretta – Seconda maschera in gara il pavone





La seconda maschera in gara a Il cantante mascherato 17 gennaio diretta è quella del pavone. L’indizio del cantante: “Il pavone canta e ti incanta. Per forza, il pavone è proprio splendido. Mi interessa molto stare in questi panni, ma faccio fatica. Mi sono detto ‘Vacci piano, sei sempre tu’. Comunque, indossare questa maschera mi dà sicurezza. Pavone, in realtà, è quello che vorrei essere perché nella vita di tutti i giorni vorrei mettermi in mostra ma ho paura di non piacere”.

Il pavone canta “La favola mia” di Renato Zero.

Ilenia Pastorelli: “Lo so, è un programma di intrattenimento e si scherza, ma a me ha veramente emozionato. Poi, credo sia forse la maschera più bella”. Molto colpito ed emozionato anche Flavio Insinna, che crede sia una donna, come tutti i giurati. Patty Pravo dice che si tratta “di un’attrice che canta da Dio: Serena Autieri“. Facchinetti: “Un pavone che non si pavoneggia, ma ha cantanto veramente bene”.



Mariotto: “Performance di altissimo livello. L’altra volta non mi era piaciuto, confesso”. Poi, nomina Fiordaliso. Flavio Insinna ribadisce di essersi emozionato e poi fa il nome di Mietta. Francesco Facchinetti fa il nome di Donatella Rettore, Ilenia Pastorelli quello di Annalisa.

L’esibizione del barboncino alla seconda puntata de Il cantante mascherato

Per la terza esibizione della serata arriva sul palco il barboncino. L’indizio: “Ecco a voi il vostro barboncino scatenato. Dopo un periodo di incomprensione in amore, mi sono chiesta da cosa venisse. Magari ne hai tanto da dare, ma ci sono periodi in cui regna l’incomprensione. Avere animali mi ha cambiato la vita, perché mi hanno insegnato ad amare. Essere gentili ed accondiscendenti a volte è vista come una debolezza, ma io voglio rimanere così”. Canta “Proud Mary” dei Creedence Clearwater Revival (cantata anche da Tina Turner). “Mentre cantavo questa canzone, mi sembrava di sentire il rumore del fiume che passa davanti casa mia” è il suo ulteriore indizio.



Patty Pravo: “Il mio amore Arisa!”. L’ex ragazza del Piper è praticamente certa dell’identità dietro il barboncino. Pochi dubbi anche da aprte degli altri giurati. In effetti, ottima vocalità, movenze e indizi sembrano convergere proprio su Arisa. Flavio Insinna ed Ilenia Pastorelli seguono le orme di Patty Pravo. Francesco Facchinetti azzarda Lodovica Comello, pur riconoscendo la somiglianza con Arisa. Guillermo Mariotto prima dice Arisa, poi cambia con Alexia, provocatoriamente.

Il mastino napoletano canta Renato Carosone

Nella giornata mondiale della pizza, il mastino napoletano arriva con il grembiule da pizzaiolo, pronto a cantare accompagnato da una coreografia spettacolare ispirata ad una pizzeria.

Prima, però, gli indizi: “Spero di conquistare tutti con le mie doti vocali. Il proverbio recita: ‘Il mastino ha l’oro in bocca”. Mai avevo provato una cosa del genere nella mia carriera. La goffaggine mi appartiene, io so cosa voglia dire essere corpulenti. Se si può lanciare un messaggio da dietro una maschera di mastino è che qualche difetto estetico non deve bloccare nessuno, come fece con me ai tempi”.

La canzone che ha scelto è “Caravan Petrol” di Renato Carosone.

Flavio Insinna: “Il numero è straordinario. Poi, la canzone di Renato Carosone è un vero capolavoro, intramontabile e moderno. Carosone fu il primo rapper”; e conferma il nome fatto la settimana scorsa, quello di Alessandro Greco. Francesco Facchinetti gioca il jolly e cita Giorgio Panariello, ma riconosce la possibilità che sia Greco. Patty Pravo lo segue. Ilenia Pastorelli scarta tutti e gioca la carta Gigi Finizio.

Chi si nasconde dietro la maschera del coniglio

Adesso, fa il suo ingresso placido ma deciso la maschera del coniglio: “Se non riuscite a vedere attraverso gli occhi, usate il vostro cuore. Ascoltate i vostri battiti. Attraverso questa maschera riesco ad essere me stesso. Voi mi ascoltate solo con gli occhi, ma se ascoltaste col cuore riuscireste a scoprirmi. Questa non è più una maschera, ma è diventata una seconda vita, quella che mi permette di essere quello che sono. Possiamo amare gli altri solo dopo aver amato noi stessi. Il mio sbocciare è nascosto dietro la sofferenza”.



Canta “I tuoi particolari” di Ultimo. E dopo l’esibizione regala due rose ad Ilenia Pastorelli e Patty Pravo.



Ilenia Pastorelli: “In Italia c’è solo una persona che tiene il microfono così. Sono stata sua amica per anni, anche se non lo sento più da tempo. Per me è Teo Mammucari“. Patty Pravo ripropone il nome di Salvo Sottile, Guillermo Mariotto quello di Raf, mentre Francesco Facchinetti butta nella mischia Kekko dei Modà. Flavio Insinna conviene con Ilenia Pastorelli e sceglie Teo Mammucari.

Il cantante mascherato 17 gennaio diretta – L’esibizione del mostro



Subito dopo, tocca all’esibizione del mostro. Si presenta così: “Sono il mostro, carino, tenero e gentile. Ma ricordatevi che, scava scava, sono il vero duro. Sono abituato alle sfide, la vita me ne ha regalate tante. E anche se non le ho vinte tutte, non mi sono mai tirato indietro. Vengo da una famiglia umile e mi sono allontanato da casa quando ero poco più che un ragazzo. Ho un animo dolce e gentile, ma purtroppo ho paura di tutto”.

La canzone con la quale si presenta al pubblico a Il cantante mascherato 17 gennaio è “Highway to hell” degli AC/DC. Alla fine, lancia un altro indizio: “Questa è la mia parte più impetuosa, ma, se me ne darete la possibilità, la prossima volta vi mostrerò il mio vero cuore”.



Francesco Facchinetti: “Siccome c’è un mostro in tutti i noi, sei la maschera preferita di tutti”. Telefona in diretta al padre (che non risponde), perché sostiene ci sia proprio Roby Facchinetti dietro la maschera del mostro. Per Patty Pravo si tratta inequivocabilmente di Fausto Leali, anche perché aggiunge, tra gli indizi c’erano quattro bambini e lui ha quattro figli. La voce convince anche Ilenia Pastorelli e Flavio Insinna. Mentre Guillermo Mariotto prova con Rocco Hunt.

Dietro la maschera del leone c’è Al Bano?



La maschera del leone è tra le più coinvolgenti per il pubblico. La platea in studio la accoglie con un’ovazione in piena regola.

I suoi indizi: “Lasciatemi gridare, io sono il leone. È la prima volta che mi nascondo dietro una maschera. Mi sento Cristoforo Colombo alla ricerca di nuove terre. C’è sempre una prima volta, essere senza essere. Tutto quello che sono lo devo all’amore di mio padre. In me ha seminato certezze, il senso della vita, la voglia di non arrendersi mai. Con l’amore diventi un uomo con le ali”.

Nella scorsa puntata, a tutti è sembrano che dietro la maschera del leone potesse esserci Al Bano. Per vocalità, movenze e tempra. Ma tutto è stato talmente evidente che potrebbe anche essere un despistaggio…

Questa sera, il leone sfida il pubblico e la giuria: canta “E la vita”, proprio di Al Bano. In più, nell’ultima strofa, il camuffamento della voce sembra venire meno e rende credibile l’ipotesi che si tratti di un ottimo imitatore.



Il secondo indizio: “Io non sono capace di stare a guardare seduto in disparte. Il mio posto è sulla scena, io sono il leone e sono sempre pronto a lottare”. Imbeccata che lascia pensare inequivocabilmente ad Adriano Pappalardo, ma sembra più un depistaggio.

Per Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Patty Pravo potrebbe essere Max Giusti. Guillermo Mariotto sceglie proprio Adriano Pappalardo. Ilenia Pastorelli è l’unica a rimanere su Al Bano.

In ogni caso, come sottolinea Facchinetti: chiunque esso sia, sa stare al gioco, impersonifica molto bene il leone, anche nell’atteggiamento con cui sfida la giuria e il pubblico.

Tutte e sette le maschere hanno fatto la loro comparsa a Il cantante mascherato 17 gennaio.

Il cantante mascherato 17 gennaio diretta – Voto sui social network vinto dall’angelo, sfida finale tra la maschera del barboncino e quella del mastino napoletano

Il voto sui social network viene vinto dall’angelo, che va direttamente alla terza puntata.

Per quanto riguarda la giuria, Patty Pravo sceglie di salvare il mostro, Ilenia Pastorelli il coniglio, Francesco Facchinetti il pavone, Guillermo Mariotto il leone. Il re della giuria, Flavio Insinna, conferma le scelte degli altri giurati.

La maschera del barboncino e quella del mastino napoletano vanno alla sfida finale.



Ma prima del duello da cui sapremo quale maschera sarà eliminata (e chi nasconde), torna in scena Orietta Berti. In video, racconta tutta l’esperienza a Il cantante mascherato, dalla scelta dei brani alle prove, fino al suo debole per il costume che indossava. Poi, canta “La vie en rose” di Grace Jones per congedarsi dicendo di esserse molto contenta di aver partecipato.

Il cantante mascherato 17 gennaio – Il mastino napoletano vince la sfida finale, eliminato il barboncino dietro la maschera c’è Arisa

Il barboncino apre la sfida finale e conferma doti canore notevoli cantando “Think” di Aretha Franklin. L’indizio fisico che offre alla fine è il simbolo del “Peace & Love”.

Il mastino napoletano rispolvera un classico di Pino Daniele, “Yes I know my way”.

Il suo indizio fisico è una giacca da cameriere. E il mastino napoletano vince la sfida finale al televoto col il 56% dei voti. Eliminato il barboncino.



Al grido di “Giù la maschera”, il barboncino toglie la maschera: dietro c’è proprio Arisa. Per lei arriva un lungo applauso da parte della giuria e del pubblico. Si è dimostrata tra i più bravi, forse la più brava tra tutti i concorrenti.

Il cantante mascherato 17 gennaio diretta finisce qui.