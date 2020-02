Uomini e donne anticipazioni 10 – 14 febbraio. Una nuova settimana sta per arrivare. E, nello studio di Uomini e donne, altre dinamiche catturano i fan del programma dei sentimenti di Maria De Filippi. Nuovi amori, rotture, litigi e chiarimenti. scopriamo insieme gli eventi più importanti di ogni puntata del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e donne anticipazioni 10 – 14 febbraio – riassunto Trono classico:

Sara è uscita in esterna con Giuseppe, Gaetano e Sonny. Carlo invece è uscito con Cecilia, Marianna e Ginevra. Quest’ultima è uscita anche con Daniele, che ha visto anche Giulia e Caterina.

Per prima vediamo l’esterna di Ginevra e Daniele. La ragazza ha scelto di passare un pomeriggio insieme al parco e fargli conoscere Oliver (il suo cagnolino). Ginevra si è molto aperta con il tronista e gli ha raccontato alcuni momenti significativi della sua vita, caratterizzati dall’assenza del padre.

Ginevra è uscita in esterna anche Carlo, ma con lui non c’è stata la stessa confidenza. I due si sono limitati a parlare del programma e delle altre corteggiatrici, non senza imbarazzo dopo un tentativo di avvicinamento da parte di Carlo.

Il tronista è uscito anche con Marianna e l’atmosfera è stata ben diversa. Carlo e Marianna si sono mostrati affettuosi e dopo aver parlato della rivale Cecilia, si sono lasciati andare a reciproche confidenze sul proprio vissuto. Il tronista è rimasto colpito dal momento di forte intimità e le ha svelato di “portare a casa sempre qualcosa di nuovo” e diverso quando la vede. Marianna gli ha risposto: “Perché non porti direttamente me a casa?”

Cecilia è infastidita dall’esterna e minaccia Carlo di andarsene. Lui la definisce “troppo teatrale” e lei stizzita abbandona lo studio.

Daniele e Caterina hanno fatto una passeggiata al mare al tramonto. Lei gli ha rivelato di non essere molto attratta fisicamente da lui, ma di apprezzarne la sensibilità e la sincerità.

L’esterna di Daniele e Giulia si è svolta invece in palestra. I due sono entrati molto in confidenza e parlando di argomenti delicati lui si è commosso. Giulia gli ha preso la mano, ma in studio Daniele rivela di aver vissuto il gesto come forzato. La corteggiatrice decide di andarsene.

Giuseppe è andato a trovare Sara in camerino per chiarire con lei, ma i due hanno continuato a discutere. Dopo essersi duramente scontrati, Giuseppe e Sara sono però riusciti a far pace ed a tornare a sorridere.

Sara e Sonny sono stati a Villa Borghese, dove hanno a loro volta discusso e fatto pace. I due si abbracciano affettuosamente.

In studio Giuseppe si mostra geloso e discute nuovamente con Sara. La tronista decide di non portarlo in esterna.

Uomini e donne anticipazioni 10 – 14 febbraio riassunto 4 febbraio 2020 – Trono over:

Gemma ha compiuto 70 anni ed entra in studio raggiante, con il pubblico che le canta “tanti auguri a te”. Gianni le fa i complimenti perchè non dimostra l’età che ha.

Si passa poi a parlare della conoscenza tra Gemma ed il personal trainer Emanuele. La dama non parte molto convinta del suo corteggiatore, ci sono stati dei fraintendimenti perchè lui si è dimostrato troppo audace nei discorsi. Emanuele la sorprende però regalandole un paio di orecchini.

Anche Tina ha un regalo per Gemma: una carta geografica dell’Italia con le foto ed i nomi dei suoi ex corteggiatori.

Emanuele ha attirato l’attenzione di Antonella e Gemma si ingelosisce. Lui decide di ballare con Gemma, ma a condizione che lei gli dia un bacio alla Via col vento.

Tina ripropone il gioco del cocco, i due accettano e l’atmosfera si scalda. Subito dopo Antonella balla un valzer con Emanuele.

Tina propone una sfida di ballo e arriva Umberto, ballerino di Amici, che danza con Valentina. Gareggiano Emanuele e Gemma e Valentina ed Umberto. Gianni assegna la vittoria a Valentina.

Uomini e donne riassunto di mercoledì 5 febbraio 2020 – Trono over:

Continua la gara di ballo iniziata nella scorsa puntata.

Carlotta e Arduino vs Valentina e Umberto danzano al ritmo di bachata. Gianni fa vincere Carlotta ed Arduino. Erik e Francesca sfidano i vincitori, ma vengono sconfitti. Tocca poi a Barbara vs Veronica e vince Veronica.

Roberta e Umberto ballano vs Simone e Francesca, vince la prima coppia.

Carlotta e Arduino vs Veronica e Umberto, vince la prima coppia.

Mariano e Francesca vs Arianna e Arduino, vincono quest’ultimi

Diana e Umberto vs Armando e Francesca, vincono i secondi.

Carlotta e Arduino vs Armando e Francesca ballano la salsa, vince la prima coppia che sfida la coppia Arianna- Umberto. Carlotta ed Arduino hanno la meglio e sono i vincitori assoluti della sfida di ballo di oggi.

Maria chiede a Gemma di ballare con i professionisti di Amici e lei sta al gioco, divertendosi moltissimo.

Si torna agli affari di cuore: Mattia decide di non continuare a frequentare Anna, ritiene che ci sia troppa differenza d’età tra loro. Anna è delusa.

Samuel affronta Aurora, Alessia e Valentina M. Mentre Valentina si dice pronta ad iniziare la loro conoscenza, Alessia è indispettita dal fatto che Samuel frequenti più donne contemporaneamente. I due discutono ed Alessia decide di conoscere Armando.

Uomini e donne, riassunto di giovedì 6 febbraio 2020 – Trono over

Si continua a parlare di Samuel e delle tre dame che sta conoscendo. Aurora decide di interrompere la frequentazione perchè non trova affinità con il cavaliere. Alessia ancora arrabbiata lascia a lui la scelta (“Ha il mio numero”). Valentina M. balla con Samuel.

Armando nella scorsa puntata ha chiesto ad Alessia di conoscersi e Veronica – che a sua volta lo stava frequentando – è contrariata.

Diana piange a causa di Luca, che – a suo dire – non si sarebbe comportato bene nei suoi confronti. Luca si difende spiegando di aver provato un forte interesse per la dama, ma di non esserne più certo ora.

Tornano Riccardo ed Ida, dopo un burrascoso percorso i due si dicono felici.

Barbara e Marcello commentano la loro uscita. La dama attacca l’uomo perchè si sente trascurata, lui sorpreso tenta di difendersi dalle accuse. Nasce una discussione e Barbara innervosita cerca di tornare al suo posto, ma inciampa. Mattia la scherinisce e Barbara gli tira una scarpa e dei biscotti. Armando la soccorre, ma lei lo caccia in malo modo. Gianni la critica perchè ha tirato del cibo ed il cibo non si tira mai. Barbara raccoglie le briciole dei biscotti e se le mangia.

Uomini e donne, riassunto di venerdì 7 febbraio 2020 – Trono over:

Puntata dedicata alla sfilata maschile. Tema: “L’uomo che non deve chiedere mai”.

Le dame sono molto contente del loro ruolo di giurate. Tutte tranne Valentina, che decide di astenersi dalle votazioni come protesta contro le scortesie ricevute dai cavalieri.

Enzo diventa un novello James Bond, ma poi all’improvviso cambia la musica ed il cavaliere balla come Michael Jackson. Le dame sono colpite, ma Barbara gli dà 5.

Samuel punta su un look alla James Dean con giacca di pelle, t-shirt e jeans attillati. Le conquista tutte.

Erik diventa un operaio sexy alla Village People. Le dame apprezzano, soprattutto Barbara.

Jean Pierre non sente il tema affine al suo carattere e quindi punta sul classico indossando lo smoking. Le dame rimangono deluse.

Anche Mattia non centra il tema e sfila con un completo azzurro e camicia bianca. Barbara è particolarmente severa con lui e gli dà 4. Tra i due si riaccende la polemica.

Marcello punta sull’eleganza con completo doppio petto e dolce vita. Conquista le dame ed Anna ne rimane ammirata. Gemma si ingelosisce.

Simone sceglie un look più giovane: jeans, t-shirt ed occhiali da sole. A metà passerella regala uno striptease restando a torso nudo. Tina chiede il nudo integrale. Gemma non apprezza e gli dà 4.

Anche Marco decide di indossare i panni di James Bond, con tanto di pistola da agente segreto. Tina decide di vedere se è carica sparando a Gemma.

Massimiliano indossa la divisa di Richard Gere in “Ufficiale e gentiluomo” e trasporato dal romanticismo prende in braccio Arianna e la porta via con sé. Fioccano i 10 e Gemma si commuove emozionata. Massimiliano prende in braccio anche lei.

Amedeo è il terzo James Bond della sfilata e forse per questo non riscuote successo.

Classifica finale:

1° Massimiliano

2° Marcello

3° Enzo

4° Erik

5° Samuel

6° Jean Pierre e Simone a pari merito

7° Amedeo

8° Marco

9° Mattia

Gemma racconta a Maria di provare un forte interesse per Marcello, che si dice però interessato anche ad Anna. Gemma ci rimane male e gli chiede spiegazioni. Il cavaliere specifica di non essere “in esclusiva”.