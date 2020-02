Stasera in TV 10 febbraio 2020. La programmazione è ricca di proposte. Tanti film, il Grande Fratello VIP, e l’arrivo della seconda stagione della serie “L’amica geniale” in prima TV su Rai 1. Ecco nei dettagli tutti gli appuntamenti.

Stasera in TV 10 febbraio 2020 – programmi Rai Mediaset

Rai 1 propone alle 21.25 due episodi de L’amica Geniale: Storia del nuovo cognome, intitolate Il nuovo cognome e Il corpo. La stagione si basa sul secondo romanzo di Elena Ferrante, seguendo le vicende di Lila e Lenù, le protagoniste. A interpretarle sono ancora Margherita Mazzucco e Gaia Girace. La storia riprende dove si era interrotta con la puntata 8 della prima stagione, proseguendo lo spaccato di vita delle due amiche, i loro successi e le loro avventure.

Alle 20.30 su Rai 1 torna anche “Soliti ignoti”, programma diretto da Amadeus, reduce dall’impresa di Sanremo 2020. Nel programma, come di consueto, i concorrenti devono indovinare le professioni degli 8 “ignoti” presentati, sfruttando la loro perspicacia e i pochi indizi messi a disposizione.

Rai 2, invece, offre alle 21.20 una serata tipicamente action, con tre episodi del serial americano 9-1-1. I titoli sono: Lotta o muori, A pezzi e Ocean’s 9-1-1. Paramedici, poliziotti e vigili del fuoco sono alle prese con la quotidianità dei loro mestieri.

Rai 3 propone Presa diretta: tutti spiati alle 21.20. Il programma racconta in 7 puntate sette temi di stretta attualità, guidando lo spettatore verso una maggior consapevolezza su argomenti comuni, ma da non sottovalutare. Riccardo Iacona ci presenta in questa puntata indagini e informazioni riguardo il mondo della telecomunicazione e di Internet.

Canale 5 manda in onda Il Grande Fratello VIP. Alla conduzione Alfonso Signorini. Opinionisti Wanda Nara e Pup. Si inizia alle 21.20, e stasera verrà annunciato chi lascerà la casa e chi, invece, vi resterà ancora.

Rete 4 invece, rimanendo in tema attualità, trasmette alle 21.25 il talk Quarta Repubblica, approfondimento condotto da Nicola Porro e dedicato ad economia e politica.

Stasera in TV 10 febbraio 2020 – Programmi La7 e Real Time

Su La7 Licia Colò propone la quinta puntata di Eden – Un pianeta da salvare. La conduttrice, specializzata in divulgazione, si occupa di tematiche ambientali. E cerca di fornire una soluzione ai tanti problemi che stanno interessando il pianeta Terra.

Real Time propone Cortesie per gli ospiti, che inizia alle 20.20. Michela Andreozzi, attrice, Lorenzo Biagianelli, food blogger, e Max Viola, architetto e designer, giudicheranno pietanze, arredamento e modi dei loro ospiti.

Dalle 21.20 alle 4 del mattino, poi, 5 puntate in consecutiva di “Vite al limite”. Il programma racconta a mò di reality le storie di persone con seri problemi di obesità, alle prese con le cure del dottor Nowazaradan, divenuto su internet una celebrità per la sua parlantina diretta e priva di filtri. Le cure proposte porteranno, si spera, i protagonisti a vivere nuovamente una vita normale.

Tutti i film su Italia 1,TV8 e Canale 20

Italia 1 rilancia, alle 21.20, ancora più azione e sregolatezza con Xxx – il Ritorno di Xander Cage. Interpretato da Vin Diesel, Xander Cage è il tipo di agente segreto che non si fa problemi a sciare su di un crinale della foresta amazzonica. Senza la neve, ovviamente. In questa pellicola, viene reclutato dalla C.I.A. per una missione che solo lui può portare a termine.

Seguendo il climax sul tema azione, il canale 20 trasmette, alle 23.12, Doom (Di A. Bartkowiak), pellicola ispirata alla trama del celebre videogioco omonimo. La pellicola non si fa problemi a mostrare scene estremamente violente, che però, complice il basso budget, sono giudicate dagli estimatori del film quasi divertenti. Quasi, attenzione, si tratta comunque di un film vietato ai minori.

Cambiando genere, Rocky V andrà in onda alle 21.30 su TV8. Ridotto sul lastrico da incaute speculazioni finanziarie, Rocky, interpretato come sempre da Sylvester Stallone, si trova a dover allenare un giovane talento: si rivelerà un degno erede spirituale?

Le proposte di Sky Cinema

Su Sky Cinema, invece, sono tre le proposte sul tema “azione”. Ted Bundy – Fascino criminale alle 21.20 sul canale 301 di Sky Cinema. Il film racconta la storia vera e controversa di un noto serial killer americano. Interpretato da un sorprendente Zac Efron, Ted Bundy confonde oggi il pubblico, come confuse allora l’autentico protagonista i media.

Su Sky Cinema canale 303, invece, dopo un resoconto della Notte degli Oscar che inizia alle 21.15, verrà trasmesso alle 22.55 il film “Il paziente inglese”. Il film racconta la storia del conte ungherese László Almásy, rimasto sfregiato dopo un incidente aereo nel deserto. Il setting storico è la seconda guerra mondiale. Nota a margine: nel 1999 il British Film Institute l’ha inserito al 55º posto della lista dei migliori cento film britannici del XX secolo.

Infine, decisamente meno impegnato, Kick-ass 2 sarà in onda sul canale 317 di Sky Cinema alle 21.15. Un film action con elementi da commedia, irriverente e chiassoso, con protagonista un giovane supereroe non proprio abilissimo, ma volenteroso. Come per Doom, ricordiamo che, sebbene venga trasmesso sul canale “Comedy“, le scene mostrate nel film possono urtare la sensibilità di alcuni.