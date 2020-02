Nuove dinamiche al Paradiso delle Signore 4 che interessano soprattutto Clelia Calligaris. La capo commessa incontra un vecchio amico di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che subisce subito il suo fascino. Intanto Silvia Cattaneo è sempre più tormentata dai suoi sensi di colpa. L’appuntamento con la soap opera in versione daily è dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.40. Ecco le anticipazioni

Il Paradiso delle Signore 4 Clelia Calligaris e la festa degli innamorati

I discorsi delle Veneri, intanto, sono concentrati sull’imminente festa degli innamorati e al Paradiso Vittorio lancia l’idea di un concorso per San Valentino. Nella famiglia Guarnieri, Riccardo e Marta tentano di riconciliare gli animi di Umberto(Roberto Farnese) e Adelaide (Vanessa Gravina) ma la Contessa è irremovibile soprattutto per via dell’influenza di Achille Ravasi.

I coniugi Conti si preparano all’incontro con l’editore Brivio, che dovrà consegnare la prima copia del fotoromanzo.

La notizia che Giuseppe è in carcere, invece, sconvolge la famiglia Amato e mentre Salvatore decide di partire per la Germania e verificare di

persona l’attendibilità di quanto ha appreso, Agnese si tormenta ma rifiuta l’aiuto di Armando.

Vittorio, con l’aiuto di Marta, coinvolge Federico nella nuova iniziativa, al Paradiso, riguardante San Valentino e Roberta li ringrazia, mentre Rocco si compiace per la copertina del suo fotoromanzo anche se ancora non riesce a dichiararsi a Marina. Salvatore

informa Agnese che ha deciso di partire per la Germania e lei decide di allontanarsi da Armando, convinta che quanto sta succedendo alla sua famiglia, sia una punizione divina per essersi anche solo avvicinata ad un altro uomo. Luciano, intanto, per la festa degli innamorati, ha in mente di fare una sorpresa a Silvia, che appare sempre più tormentata.

Il Paradiso delle Signore 4 Clelia Calligaris verso un nuovo amore

Clelia Calligaris (Enrica Pintore) conosce un vecchio amico di Vittorio, Ennio, che da subito subisce il fascino della bella capo commessa. Salvatore parte per la Germania, mentre Agnese si scusa con Armando per essere stata troppo dura nei suoi confronti. Marta e Riccardo, invece, convincono la zia Adelaide a presiedere la giuria del concorso di San Valentino, di cui fa parte anche Federico.

La Contessa nel lasciare il Paradiso, si imbatte casualmente nei coniugi Cattaneo e fa loro i complimenti per il livello di istruzione del ragazzo. Alimenta così i sensi di colpa di Silvia che ancora tiene all’oscuro della verità la sua famiglia.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.