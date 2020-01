Sabato 18 gennaio, in diretta dalle 21.25 su Canale 5, va in onda C’è posta per te, con la conduzione di Maria de Filippi.

La conduttrice intrattiene il pubblico del sabato sera con le storie di persone comuni che si rivolgono a lei o per ricongiungersi con un famigliare o per fare un regalo ad una persona cara grazie all’aiuto di personaggi del mondo dello spettacolo.

Gli ospiti della seconda puntata sono la conduttrice Mara Venier , che è attualmente al timone di Domenica In, e l’attore turco Can Yaman.



C’è posta per te diretta 18 gennaio 2020 Storie ospiti soprese seconda puntata