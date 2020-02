L’Altro Festival diretta 9 febbraio. Al termine del Festival di Sanremo Rai Play trasmette l’ultima puntata de L’Altro Festival con la conduzione di Nicola Savino e Miss Keta. Lo show sta registrando ottimi ascolti nonostante vada in onda a notte inoltrata.

In apertura di puntata Bugo e Nicola Savino cantano insieme il pezzo sanremese Sincero.

A seguito della squalifica dalla gara per l’abbandono del palco durante la quarta puntata, l’artista non ha avuto la possibilità di riproporre il brano durante il gran finale.

Nel frattempo li ha raggiunti Fasma, uno dei quattro finalisti delle Nuove proposte. E’ ancora entusiasta per l’esperienza vissuta all’ Ariston.

Miss Keta per la rubrica Spicchi di Festival ha analizzato i baci dati sul palco. Al terzo posto c’è il bacio tra Fiorello e Tiziano Ferro. Al secondo Achille Lauro e Boss Doms. Al primo posto c’è il suo bacio con Elettra Lamborghini.

Eugenio in via di gioia cantano Che coss’è l’amor? di Vinicio Capossela.

L’inviata dell’Altro Festival in collegamento dalla Sala Stampa racconta la rissa accaduta tra i giornalisti. Sky Tg 24 ha spoilerato per primo il nome del vincitore del Festival. La Rai ha indicato in anticipo il nome alla stampa a patto che non venisse pubblicata prima di una determinata ora. Sky ora rischia di non poter collaborare più con la Rai a causa della gravità della vicenda.