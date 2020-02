E’ accaduto davvero di tutto nella puntata del 9 febbraio di Domenica in speciale per Sanremo 2020 con la Lucarelli contestata e la Lamborghini assente. Ed è intervenuto Bugo che, insieme a Morgan, era stato squalificato nella quarta serata di Sanremo 2020.

Domenica in speciale Sanremo La Lamborghini da forfait

Intanto c’è da sottolineare che Elettra Lamborghini non ha partecipato alla puntata speciale condotta da Mara Venier.

La giovane cantante ha dato forfait perché non aveva voluto incontrare Selvaggia Lucarelli. È stata la stessa Lucarelli a spiegare a Mara Venier quello che era successo.

“Ho saputo che Elettra Lamborghini doveva entrare 10 minuti fa. Io ero accanto alla porta dopodiché è andata via da Sanremo perché ha visto che c’ero io e non voleva incontrare me. Ha fatto bene. Io posso essere antipatica, posso essere quello che volete. Ma se si decide di fare questo mestiere non si può scappare dal contradditorio”.

La Lucarelli si è mostrata dura: Io non ho mai avuto il piacere di incontrare la Lamborghini. Forse ho fatto una battuta su Twitter su un suo vestito ma non me lo ricordo. Voglio dire però che in questo ambiente ci sono da parecchio tempo. E, per fare le bizze in questo modo bisogna essere dotati di un grande talento che, in questo caso, mi sembra non ci sia.

Domenica in speciale Sanremo Lucarelli contestata, Lamborghini forfait, interviene Bugo

Come se non bastasse ecco una seconda polemica. Selvaggia Lucarelli è stata contestata. La giudice di Ballando con le stelle è stata letteralmente aggredita da una signora del pubblico. La donna, quando la sentiva parlare ed esprimere giudizi sui giovani soprattutto su Alberto Urso, si è alzata e si è recata verso il palcoscenico.

Alberto Urso, che aveva già cantato, aveva espresso il proprio rammarico per delle critiche da parte della stampa. La Lucarelli gli ha consigliato di non prendersela troppo perché sono questi eventi che formano il carattere e la personalità.

A questo punto, tra il pubblico una signora anziana con la giacca rossa, che già precedentemente aveva espresso il proprio disappunto con le mani, ha preso il microfono. Ha detto chiaramente che la deve smettere di prendersela con gli ospiti giovani.

Io voglio bene a tutti questi ragazzi e lei li butta sempre giù.

Poi ha continuato: la Lucarelli sta bene con Tina, quella che critica tutti sul Cinque. E’ intervenuta Mara Maionchi che ha cercato di spiegare che il lavoro dei critici e dei giornalisti è di dare dei consigli positivi ai ragazzi giovani. Altrimenti si rischia di non farli crescere.

Ma c’è stato anche dell’altro. Perché quando Mara Venier ha sentito che si parlava della Cipollari ha chiuso le polemiche dicendo: io amo Tina Cipollari e Gemma.

Domenica in speciale Sanremo interviene Bugo

Infine a Domenica in del 9 febbraio, è intervento Bugo. E la Venier ci ha tenuto a sottolineare che era una presenza a titolo gratuito.

La squalifica per Bugo e Morgan, era avvenuta come recita il regolamento della kermesse canora, dopo che Bugo ha abbandonato il palcoscenico dell’Ariston in netta protesta con Morgan.

Quest’ultimo aveva cambiato il testo della canzone che stavano per interpretare.