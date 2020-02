Questa sera, 9 febbraio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Tra gli ospiti più attesi nello studio di Barbara D’Urso troviamo Nina Moric, che affronterà i genitori di Luigi Mario Favoloso, e Morgan, che reduce da Sanremo spiegherà cosa è successo tra lui e Bugo e cosa l’ha spinto a cambiare il testo della loro canzone.

Live non è la D’Urso, diretta puntata 9 febbraio 2020

Inizia la puntata. Il primo talk è dedicato alla vicenda Favoloso. Nina Moric incontrerà i genitori di Luigi Mario.

Nina Moric si difende dalle accuse di essere “malata mentale”. “L’autolesionismo non è una malattia. Avete mandato un messaggio sbagliato. Io ho sofferto di autolesionismo e bulimia quando ero piccola” – afferma la Moric e mostra una foto dei tagli sul suo polso, cicatrici che sembrano però vecchie.

Nina legge i messaggi che le ha mandato Luigi per dimostrare che è aggressivo, ma in realtà il contenuto delle chat non risulta particolarmente rilevante.

Viene mandata in onda una clip in cui una giornalista di Quarto grado intervista Favoloso fuori dal Commissariato dove ha sporto denuncia nei confronti di Nina.

Entrano gli sferati. La prima sfera che si gira contiene la madre di Luigi. La donna ha un vestito da gran galà e Nina glielo fa notare schernendola. La madre di Luigi risponde alle provocazioni sfilando e mostrando il vestito nella sua interezza.

“Come ti senti nei confronti delle donne che hanno subito davvero violenza o che sono morte?” – la provoca la madre di Favoloso.

“Forse potevo essere morta anche io” – risponde Nina.

“Hai il viso che è un cantiere. Ogni tanto hai bisogno di manutenzione. Le fotografie che hai allegato alla denuncia saranno quelle di un punto che ti è saltato” – continua la madre di Favoloso. “Che eri una donna di basso livello lo pensavo, ora ho la conferma” – dice Nina.

La D’Urso ha interpellato alcuni chirurghi plastici per scoprire se è vero che gli scatti mostrati da Nina sono il frutto di una liposuzione.

In collegamento Michele, il padre di Luigi. La Moric rivela che l’uomo è agli arresti domiciliari da due anni e 4 mesi.