Vi raccontiamo i personaggi del tv-movie Mai scherzare con le stelle. Il film per il piccolo schermo va in onda questa sera martedì 11 febbraio in prima visione su Rai 1. Come vi abbiamo raccontato fa parte del ciclo Purché finisca bene giunto alla quarta stagione.

Questa volta sono due le commedie previste. La seconda va in onda tra sette giorni nella medesima collocazione oraria del prime time di Rai 1 ed ha per titolo Al posto suo. A produrre il ciclo è la Pepito produzioni di Agostino Saccà in collaborazione con Rai Fiction.

Ecco tutti i protagonisti che fanno parte del cast e il loro profilo.

Mai scherzare con le stelle personaggi e segni zodiacali

Alfredo (Alessandro Roja)

Alfredo è un affascinante nerd. É ricercatore all’università nella facoltà di Ingegneria e Matematica. Qui sta mettendo a punto un robot empatico. Ovvero in grado di leggere nella mente umana e di anticiparne i desideri. Il tutto attraverso un complicato e sofisticato sistema di algoritmi.

È un ragazzo razionale e pragmatico, studioso e metodico. È talmente preso dal suo lavoro da non accorgersi di quello che gli accade intorno. Non si è mai innamorato ed è del segno della Bilancia.

Ines (Pilar Fogliati)

Ines è una ragazza dotata di grande appeal che lavora come operatrice ecologica, anche se è laureata in psicologia. È una grande sognatrice ed ha una smisurata passione per gli oroscopi. Infatti vorrebbe essere la protagonista di una rubrica radiofonica basata proprio sugli oroscopi.

Ines è stata adottata all’età di 6 anni ed è molto legata ai suoi genitori. Il suo lavoro la porta ad essere sveglia durante la notte. La sua caratteristica principale è di avere una spiccata propensione nel dire bugie. Segno zodiacale Capricorno.

Rosalyn (Carlotta Natoli)

Rosalyn è una donna di 40 anni. A prima vista può sembrare eccentrica e dai comportamenti inusuali. Infatti sceglie sempre abbigliamenti molto singolari. Ma ha un animo buono e, nel corso della vicenda raccontata, sarà di grande aiuto per Ines dimostrandosi un’ottima amica. Segno zodiacale Toro.

Gli altri personaggi del tv movie

Erika (Fiorenza Pieri)

Erika è una collega di Alfredo. Anche lei è una giovane ricercatrice ambiziosa, intelligente e dal carattere molto forte. È determinata ed è disposta a qualsiasi compromesso pur di vincere ed emergere. Partecipa al progetto di robotica in cui è coinvolto Alfredo. Sa di essere bella ed usa il suo fascino per manipolare gli uomini e fare carriera. Segno zodiacale Ariete.

Marina (Emanuela Grimalda)

Marina è preside di un istituto tecnico ed ex professoressa di matematica. É la madre adottiva di Ines. In famiglia viene soprannominata La Marescialla, a causa del suo carattere autoritario e molto critico nei confronti di tutti. Nasconde però un animo sensibile e molto dolce. Segno zodiacale Leone.

Roberto (Adriano Pantaleo)

È il migliore amico di Alfredo e suo collega. È sempre alla ricerca dell’anima gemella. Ma essendo impacciato e poco attraente, non ha molta fortuna con le donne. È napoletano, di grande compagnia. Segno zodiacale Vergine.

Luisa (Ariella Reggio)

Luisa è una zitella, vicina di casa di Ines. È una donna abbastanza anziana ma molto dolce di carattere. Si è affezionata alla ragazza e la considera come una nipote. Anche lei è in cerca dell’amore. Segno zodiacale Gemelli.

Antonio (Maurizio Fanin)

Antonio è il padre adottivo di Ines. È un uomo molto dolce che non si è fatto mai molte domande nella vita. É infatti abituato a sentirsi subordinato alla moglie. Ama moltissimo la figlia e tenta anche di proteggerla contro lo strapotere e le severe critiche della madre. Segno zodiacale Acquario.