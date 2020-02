Analizziamo i momenti più trash della decima puntata del GF Vip 4. L’appuntamento del 10 febbraio si è concluso con il ritiro di Barbara Alberti. La scrittrice aveva già espresso il desiderio di uscire dal gioco in quanto non sopportava più i meccanismi del reality.

Antonella Elia ha avuto modo di chiarire con il fidanzato Pietro la faccenda delle foto che lo ritraevano con la ex Fiore Argento. Pago invece ha ricevuto la visita del fratello Pedro che non condivide la sua scelta di tornare insieme a Serena.

Nella decima puntata sono andate al televoto Serena e Licia mentre Michele Cucuzza è stato eliminato.

GF Vip 4 i momenti più trash della decima puntata Pago & Serena

Da quando Pago & Serena si sono riavvicinati vivono la loro quotidianità lontani dal resto del gruppo. Era prevedibile che l’apparente felicità ritrovata non potesse durare in un reality.. Alfonso Signorini ha scelto di minare l’equilibrio precario della coppia consentendo a Pedro, fratello di Pago di entrare nella casa nel ruolo di guastafeste.

Pedro non ha condiviso la scelta di Serena di prendere parte al reality perché le vicende private dovevano essere chiarite a telecamere spente. Inoltre ha scoperto che, sui social network, Serena mette dei like al suo tentatore di Tempation Island Vip. Serena, minimizzando il suo comportamento, ha dimostrato mancanza di sensibilità nei confronti di Pago.

Non è ipotetico prevedere che la soap opera televisiva di Pago & Serena possa continuare ancora coinvolgendo altri membri della famigliola allargata. Dopo l‘ingresso di Pedro e l‘annunciato ritorno di Miriana Trevisan, non è escluso che nella Casa di Cinecittà possa arrivare anche Elga Enardu per difendere sua sorella.

GF Vip 4 Antonio Zequila

Questa settimana torniamo a parlare di Antonio Zequila. Gli autori del reality continuano a giocare sul suo personaggio di irriducibile seduttore.

Ogni settimana all’esterno della Casa, si riunisce un gruppo di signore che sostiene di aver avuto una love story con lui. Stavolta si è alzato troppo il tiro. La protagonista di turno riferisce una vicenda da feuilleton ottocentesco: la figlia Filomena, perdutamente innamorata di Zequila, non era invece corrisposta. La delusione d’amore sarebbe stata così cocente da aver indotto la giovane a diventare una religiosa scegliendo il nome di Suor Maria Addolorata. Uno dei momenti davvero più bassi e discutibili della puntata e di tutta questa edizione.

Non sappiamo se la storia di Filomena sia vera o meno. In ogni caso è apparsa provocatoria per il gusto discutibile di miscelare il sacro e il profano ad uso e consumo di un reality.

Inoltre Antonio Zequila, dopo i confronti con Valeria Marini ed Eva Robins,ha ricevuto la visita di Lory Del Santo. La showgirl gli rimprovera di non essere mai stata citata nella lunga lista di donna famose da lui corteggiate. Nel ribadire di non aver ceduto alle avances, la Del Santo insinua che sarebbe merito suo la partecipazione di Zequila nel 2005 a L’Isola dei famosi.

Zequila è un personaggio troppo inflazionato anche per il gossip più spinto. Sarebbe stato meglio creare intorno a lui dinamiche meno imbarazzanti che, a lungo andare, stancano persino il pubblico del reality.

D’altra parte questo è il segnale evidente che, con due puntate a settimana, è difficile scovare situazioni credibili.