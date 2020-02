La Pupa e il Secchione e viceversa torna, questa sera martedì 11 febbraio, su Italia 1 con la conduzione di Paolo Ruffini. L’appuntamento è in prima serata sulla giovane rete di Cologno Monzese, dopo lo stop di una settimana.

Il reality, infatti, martedì 4 febbraio non è andato in onda. Mediaset non ha voluto bruciare le novità del nuovo appuntamento in concomitanza con la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Quindi si torna in video questa sera.Sette giorni fa è stato proposto un best of delle quattro puntate precedenti.

La Pupa e il Secchione e viceversa 11 febbraio provvedimenti in arrivo

Ci sono grosse novità a La Pupa e il Secchione e Viceversa. Mediaset promette, per questa sera, una puntata ricca di colpi di scena. Ci sono, infatti, provvedimenti in arrivo nei confronti di alcuni partecipanti. Ed è proprio la produzione ad annunciarli. E’ certo che ci sarà una comunicazione ufficiale che Paolo Ruffini dovrà leggere a tutti i ragazzi presenti.

Questa comunicazione riguarda gli attimi di tensione che ci sono stati nella villa tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Si tratta di scontro fisico? Di aggressione verbale? Cerchiamo di capire.

Quanto scrive la produzione nel comunicato stampa, fa pensare a un durissimo provvedimento nei confronti della Pupa Carlotta Cocino e del Secchione Giovanni De Benedetti.

C’è stato un alterco molto forte tra i due. C’è però, da considerare che De Benedetti è apprezzato come Pupo.

Ma molti gli contestano atteggiamenti considerati estremamente affettuosi nei confronti delle altre Pupe. E questo ha dato fastidio, innanzitutto, alla sua partner.

Le prove e gli ospiti di questa sera

Anche questa sera i concorrenti dovranno affrontare diverse prove.

Si inizia con la sfida chiamata “Prova Selfie”. Tutti i ragazzi, aiutati da un fotografo professionista, dovranno confrontarsi con i selfie da realizzare nella maniera migliore possibile.

Si continua con la “Prova Integrazione” che viene giudicata da Youma Diakite.

Ultima sfida prevista è il “Bagno di cultura”. La prova viene valutata, questa settimana valutato da Aldo Busi.

Nel corso della puntata, Busi, inoltre, farà un’incursione a sorpresa nella Villa e sarà protagonista di un emozionante confronto con i ragazzi.